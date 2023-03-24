ຂ່າວສານ
ປົກປ້ອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ສິດທິມະນຸດແມ່ນນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວນັດສາມັນຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ຕໍ່ໜ້າຂໍ້ສັງເກດທີ່ຂາດພາວະວິໄສໃນບົດລາຍງານສິດທິມະນຸດປະຈຳປີ 2022 ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ, ຮອງໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຢັ້ງຢືນວ່າ ການປົກປ້ອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ສິດທິມະນຸດແມ່ນນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ລັດຫວຽດນາມ. ຫວຽດນາມຮູ້ສຶກເສຍດາຍຍ້ອນບົດລາຍງານສິດທິມະນຸດປະຈຳປີ 2022 ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດອາເມລິກາ ໄດ້ຍົກອອກມາບາງຂໍ້ສັງເກດທີ່ຂາດ ພາວະວິໄສ ເຊິ່ງອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ ກ່ຽວກັບສະພາບການຕົວຈິງຢູ່ ຫວຽດນາມ. ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ກຽມພ້ອມການແລກປ່ຽນຢ່າງກົງໄປກົງມາ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ບົນຈິດໃຈສ້າງສັນກັບ ອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາຍັງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ຕອບຄຳຖາມຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ວ່າ ຍີ່ປຸ່ນຢາກສ້າງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບ ອາຊຽນ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ຖືວ່າ ຫວຽດນາມ ຕີລາຄາສູງບັນດາຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງແຮງ ແລະ ແທດຈິງໃນການພົວພັນອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃຫ້ແກ່ເປົ້າໝາຍລວມແມ່ນສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ. ຫວຽດນາມ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ແລະ ພ້ອມກັບບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍໃຫ້ພັດທະນາຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່, ມຸ່ງໄປເຖິງການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນໃນປີນີ້ (1973 – 2023).