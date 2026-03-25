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ຂ່າວສານ

ປົກ​ປ້ອງ, ຊຸກ​ຍູ້​ເດັກ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງປອດ​ໃສ, ຕັ້ງ​ໜ້າ​ໃນ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​​ສັງ​ຄົມ​ອອນ​ໄລ

ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຫາກໍລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງອະນຸມັດຜ່ານໂຄງການ “ປົກປ້ອງ ແລະ ໜູນຊ່ວຍເດັກພັດທະນາໃນສະພາບແວດລ້ອມສັງຄົມອອນໄລ ໄລຍະ 2026 – 2030”.
  (ພາບປະກອບ: VGP)  

ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຫາກໍລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງອະນຸມັດຜ່ານໂຄງການ “ປົກປ້ອງ ແລະ ໜູນຊ່ວຍເດັກພັດທະນາໃນສະພາບແວດລ້ອມສັງຄົມອອນໄລ ໄລຍະ 2026 – 2030” (ເອີ້ນຫຍ້ຳວ່າ ໂຄງການ). ໂຄງການດັ່ງກ່າວເພື່ອແນໃສ່ປະຕິບັດ “ເປົ້າໝາຍຄວບຄູ່” ນັ້ນແມ່ນ ເພີ່ມທະວີການປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ໜູນຊ່ວຍ, ຊຸກຍູ້ເດັກພັດທະນາຢ່າງປອດໃສ, ຕັ້ງໜ້າຍົກສູງຄວາມສາມາດດ້ານດີຈີຕອນໃນສະພາບຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ, ມຸ່ງໄປເຖິງປະກອບສ່ວນສ້າງລຸ້ນ “ພົນລະເມືອງດີຈີຕອນ” ຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນສະພາບການໃໝ່. ຫັນການເຄື່ອນໄຫວປົກປ້ອງເດັກໃນສະພາບແວດລ້ອນສື່ສັງຄົມອອນລາຍໂດຍພື້ນຖານກາຍເປັນຮູບແບບປ້ອງກັນ, ຕ້ານ, ເປັນເຈົ້າການສະກັດກັ້ນບັນດາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ເດັກໃນສະພາບແວດລ້ອມສື່ສັງຄົມອອນໄລ. ຈາກນັ້ນ, ສ້າງໂຄງປະກອບສັງລວມເພື່ອປົກປ້ອງເດັດ, ຊຸກຍູ້ເດັກພັດທະນາຢ່າງປອດໃສ, ຕັ້ງໜ້າໃນສື່ສັງຄົມອອນໄລ, ຜ່ານການສ້າງ, ປັບປຸງບັນດາເສົາຄ້ຳຄື: ລະບົບນິຕິກຳກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ; ປັບປຸງການປົກປ້ອງເດັກ, ສ້າງຍຸດທະສາດໂຄສະນາ, ສຶກສາຍົກສູງສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ບັນດາມາດຕະການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີໜູນຊ່ວຍຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງເດັກ ແລະ ປົກປ້ອງເດັກເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມສື່ສັງຄົມອອນໄລ.

ໃນໄລຍະ 2026 – 2030, ເປົ້າໝາຍແມ່ນ ບັນດາຮາກຖານສຶກສາສາມັນທັງໝົດໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍມາດຕະການຮັບປະກັນກັນຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ຮຽກ​ຮ້ອງ ໂຮມ​ພາກ​ໃຕ້ ລີ​ບັງ​ ເຂົ້າ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ຮຽກ​ຮ້ອງ ໂຮມ​ພາກ​ໃຕ້ ລີ​ບັງ​ ເຂົ້າ

ທ່ານ Bezalel Smotrich ລັດຖະມົນຕີການເງິນ ອິດສະຣາແອັນ ຖະແຫຼງວ່າ ອິດສະຣາແອັນ ຄວນເປີດກວ້າງຊາຍແດນ ກັບ ລີບັງ ຮອດແມ່ນ້ຳ Litani ຢູ່ເຂດພາກໃຕ້ຂອງປະເທດນີ້.
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