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ຂ່າວສານ

ປຸກ​ລະ​ດົມ​ການ​ເສັງ​ປະ​ດິດ​ຄິດ​ສ້າງສັນ​ຍາ​ລັກ​ປີ APEC 2027

ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 31 ກໍ​ລະ​ກົດ, ຢູ່​ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ກະ​ຊວງວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ, ກິ​ລາ ແລະ ທ່ອງ​ທ່ຽວ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ປຸກ​ລະ​ດົມ​ການ​ເສັງ​ປະ​ດິດ​ຄິດ​ສ້າງ​​ສັນ​ຍາ​ລັກ​ປີ APEC 2027, ປີ ຫວຽດ​ນາມ ເປັນ​ປະ​ເທດ​ເຈົ້າ​ພາບ​ຈັດ​ເຫດ​ການ​ສຳ​ຄັນ​ນີ້.
  ທ່ານ​ນາງ​ ເລ​ທິ​ທູ​ຮັ່ງ​ ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ໂຄ​ສະ​ນາເຜີຍ​ແຜ່ - ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ APEC 2027 ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ພິ​ທີ (ພາບ: VNA)  

ການ​ເສັງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ສະ​ຫງວນ​ໃຫ້​ແກ່​ບຸກ​ຄົນ​ທີ່​ເປັນ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຄົນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ພວມ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ, ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ, ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຈຳ​ກັດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຈຳ​ນວນ​ຜົນ​ງານ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ເສັງ.

ກ່ຽວ​ກັບໄອ​ເດຍ ແລະ ເນື້ອ​ໃນ, ບັນ​ດາ​ຜົນ​ງານ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ເສັງ​ຕ້ອງ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຈິດ​ໃຈ​ຮ່ວມ​ມື APEC - ກົນ​ໄກ​ຊຸກ​ຍູ້​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ, ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ, ການ​ຮ່ວມ​ສໍ​າ​ພັນ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນ​ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ ອາ​ຊີ - ປາ​ຊີ​ຟິກ ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ, ພ້ອມ​ທັງ​ສ່ອງ​ແສງ​ໄດ້​ເຖິງ​ພາບ​ພົດ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເຕັມ​ສ່ວນ ທີ່​ຫຼາກຫຼາຍ​ໄປ​ດ້ວຍ​ສ​ີ​ສັນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ, ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ ແລະ ບືນ​ຕົວ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​​ແຂງ​ແຮງ.

ສັນ​ຍາ​ລັກ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ມີ​ຕົວ​ໜັງ​ສື “APEC VIET NAM 2027”, ບໍ່​ນຳ​ໃຊ້​ທູບ​ທຸງ​ຊາດ, ເຄື່ອງ​ໝາຍ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫຼື ແຜນ​ທີ່.

ເວ​ລາ​ຮັບ​ເອ​ກະ​ສານ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ເສັງ​: ​ຮອດ​ວັນ​ທີ 25 ສິງ​ຫາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ໂຕ​ເລິມ: ການ​ທູດ​ຕ້ອງ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ບັນ​ດາ​ຂອບ​ເຂດ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກາຍ​ເປັນ​ໂຄງ​ການ​ລະ​ອຽດ​, ຖື​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ​ໄມ້ຫຼ້າ​ວັດ​ແທກ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ໂຕ​ເລິມ: ການ​ທູດ​ຕ້ອງ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ບັນ​ດາ​ຂອບ​ເຂດ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກາຍ​ເປັນ​ໂຄງ​ການ​ລະ​ອຽດ​, ຖື​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ​ໄມ້ຫຼ້າ​ວັດ​ແທກ

ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ຊີ້​ນຳ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ, ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ 14 ຂອງ​ພັກ​ກຳ​ນົດ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແມ່ນ​ “ໜ້າ​ທີ່​ຈຸດ​ສຸມ, ເປັນປະ​ຈຳ”.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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