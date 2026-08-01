ຂ່າວສານ
ປຸກລະດົມການເສັງປະດິດຄິດສ້າງສັນຍາລັກປີ APEC 2027
ການເສັງດັ່ງກ່າວແມ່ນສະຫງວນໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີ່ເປັນຊາວ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດ, ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ, ໂດຍບໍ່ມີການຈຳກັດກ່ຽວກັບຈຳນວນຜົນງານເຂົ້າຮ່ວມການເສັງ.
ກ່ຽວກັບໄອເດຍ ແລະ ເນື້ອໃນ, ບັນດາຜົນງານເຂົ້າຮ່ວມການເສັງຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນຈິດໃຈຮ່ວມມື APEC - ກົນໄກຊຸກຍູ້ຄວາມສາມັກຄີ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ການຮ່ວມສໍາພັນເສດຖະກິດ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງວັດທະນາຖາວອນຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ພ້ອມທັງສ່ອງແສງໄດ້ເຖິງພາບພົດປະເທດ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍໄປດ້ວຍສີສັນວັດທະນະທຳ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ບືນຕົວຂຶ້ນຢ່າງແຂງແຮງ.
ສັນຍາລັກຈຳເປັນຕ້ອງມີຕົວໜັງສື “APEC VIET NAM 2027”, ບໍ່ນຳໃຊ້ທູບທຸງຊາດ, ເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງຊາດ ຫຼື ແຜນທີ່.
ເວລາຮັບເອກະສານເຂົ້າຮ່ວມການເສັງ: ຮອດວັນທີ 25 ສິງຫາ.