ຂ່າວສານ
ປຸກລະດົມລາງວັນ ອາຊຽນ 2023
ວັນທີ 20 ກຸມພາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ຄະນະເລຂາ ອາຊຽນ ໄດ້ປຸກລະດົມລາງວັນ ອາຊຽນ 2023 ສະຫງວນໃຫ້ສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງດີເດັ່ນໃນພາກພື້ນ.
ໂດຍໄດ້ຮັບການຮູ້ຈັກວ່າ ແມ່ນລາງວັນແຖວໜ້າຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ລາງວັນ ອາຊຽນ ໄດ້ມອບເປັນປະຈຳປີ ເພື່ອເຊີດຊູບັນດາການປະກອບສ່ວນສຳຄັນໃນການໜູນຊ່ວຍສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ. ໃນປີທີ 6 ນີ້, ລາງວັນ ອາຊຽນ ຈະສືບຕໍ່ເຊີດຊູບັນດາສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມີຄວາມຕັດສິນໃຈ ແລະ ຢືດໝັ້ນຊຸກຍູ້ພາກພື້ນມຸ່ງໄປເຖິງຄວາມກົມກ່ຽວ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງເທື່ອລະກ້າວ, ພ້ອມທັງສ້າງສີສັນວັດທະນຳ ອາຊຽນ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງກວ່າ.
ເວລາສົ່ງເອກະສານຈົດທະບຽນແຕ່ວັນທີ 20 ກຸມພາ ຫາວັນທີ 28 ເມສາ. ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບບັນດາການສະເໜີແນະ, ສະພາກຳມະການລວມມີ: ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຊຽນ Kao Kim Hourn ແລະ ບັນດາທ່ານອະດີດເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຊຽນ ຈະໄດ້ຮຽກມາເພື່ອເລືອກເອົາບັນດາຜູ້ທີ່ເໝາສົມ. ຄ້າຍຄືກັບຊຸມປີກ່ອນ, ສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງໄດ້ຮັບລາງວັນ ຈະໄດ້ຮັບຂັນ ແລະ ລາງວັນດ້ວຍເງິນສົດທີ່ມີມູນຄ່າ 20.000 USD ໂດຍກອງທຶນ Temasek ຂອງ ສິງກະໂປ ແລະ ອົງການ Yayasan Hasanah ຂອງ ມາເລເຊຍ ອຸປະຖຳ.