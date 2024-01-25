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ຂ່າວສານ

ປຸກລະດົມການປະກວດບົດໄຈ້ແຍກການເມືອງກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງພື້ນຖານດ້ານແນວຄິດຂອງພັກຄັ້ງທີ 4

ນີ້ແມ່ນການປະກວດມີບົດບາດສຳຄັນໃນວຽກງານປົກປ້ອງພື້ນຖານດ້ານແນວຄິດຂອງພັກ, ຕໍ່ສູ້ກັບບັນດາທັດສະນະທີ່ຜິດພາດ, ເປັນປໍລະປັກໃນສະພາບການໃໝ່.
ທ່ານ ຫງວຽນຊວັນທັງ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ມັງກອນ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ຫງວຽນຊວັນທັງ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ, ປະທານສະພາທິດສະດີສູນກາງ, ໄດ້ປຸກລະດົມການປະກວດບົດໄຈ້ແຍກການເມືອງກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງພື້ນຖານດ້ານແນວຄິດຂອງພັກ ຄັ້ງທີ 4.

ນີ້ແມ່ນການປະກວດມີບົດບາດສຳຄັນໃນວຽກງານປົກປ້ອງພື້ນຖານດ້ານແນວຄິດຂອງພັກ, ຕໍ່ສູ້ກັບບັນດາທັດສະນະທີ່ຜິດພາດ, ເປັນປໍລະປັກໃນສະພາບການໃໝ່. ການປະກວດເພື່ອປະກອບສ່ວນຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ຂອງພະນັກງານ, ປະຊາຊົນ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບສື່ມວນຊົນ, ປົກປ້ອງ ແລະ ແຜ່ຂະຫຍາຍແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍຂອງລັດ. ເປົ້າໝາຍເຂົ້າຮ່ວມການປະກວດແມ່ນຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ຊາວຕ່າງປະເທດມີບົດໄຈ້ແຍກການເມືອງສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານຂອງການປະກວດ. ເວລາຮັບເອກະສານ, ບົດເຂົ້າຮ່ວມການປະກວດແມ່ນຮອດວັນທີ 15 ກໍລະກົດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັ​ດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິ​ງ​ຈິງ ພົບ​ປະເຈລະ​ຈາ​ກັບ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເຢຍ​ລະ​ມັນ Frank-Walter Steinmeier

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັ​ດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິ​ງ​ຈິງ ພົບ​ປະເຈລະ​ຈາ​ກັບ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເຢຍ​ລະ​ມັນ Frank-Walter Steinmeier

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ມັງກອນ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການພົບປະເຈລະຈາ ກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ເຢຍລະມັນ Frank-Walter Steinmeier, ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ.
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