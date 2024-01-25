ຂ່າວສານ
ປຸກລະດົມການປະກວດບົດໄຈ້ແຍກການເມືອງກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງພື້ນຖານດ້ານແນວຄິດຂອງພັກຄັ້ງທີ 4
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ມັງກອນ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ຫງວຽນຊວັນທັງ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ, ປະທານສະພາທິດສະດີສູນກາງ, ໄດ້ປຸກລະດົມການປະກວດບົດໄຈ້ແຍກການເມືອງກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງພື້ນຖານດ້ານແນວຄິດຂອງພັກ ຄັ້ງທີ 4.
ນີ້ແມ່ນການປະກວດມີບົດບາດສຳຄັນໃນວຽກງານປົກປ້ອງພື້ນຖານດ້ານແນວຄິດຂອງພັກ, ຕໍ່ສູ້ກັບບັນດາທັດສະນະທີ່ຜິດພາດ, ເປັນປໍລະປັກໃນສະພາບການໃໝ່. ການປະກວດເພື່ອປະກອບສ່ວນຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ຂອງພະນັກງານ, ປະຊາຊົນ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບສື່ມວນຊົນ, ປົກປ້ອງ ແລະ ແຜ່ຂະຫຍາຍແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍຂອງລັດ. ເປົ້າໝາຍເຂົ້າຮ່ວມການປະກວດແມ່ນຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ຊາວຕ່າງປະເທດມີບົດໄຈ້ແຍກການເມືອງສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານຂອງການປະກວດ. ເວລາຮັບເອກະສານ, ບົດເຂົ້າຮ່ວມການປະກວດແມ່ນຮອດວັນທີ 15 ກໍລະກົດ.