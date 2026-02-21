ຂ່າວສານ
ປື້ມບຸນເຕັດ ສ້າງຄວາມຮັກວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ
ລະດູບານໃໝ່ປີນີ້, ພ້ອມກັບເຂົ້າຕົ້ມສີຂຽວ, ດອກເໝີຍ, ດອກຄາຍ, ບັນຍາກາດສີສັນ ບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ ຫວຽດນາມ (ບຸນເຕັດ) ໃນຫຼາຍຄອບຄົວ ກໍ່ຍັງມີປື້ມອ່ານນຳອີກ. ປື້ມແຕ່ລະຫົວໄດ້ເປີດປະຕູພາເດັກໄປສູ່ບັນຍາກາດບຸນເຕັດໃນເມື່ອກ່ອນ, ຮີດຄອງປະເພນີຢູ່ທຸກເຂດພາກ, ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮັກດ້ານວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນ ຄວາມຮັກແບບທຳມະຊາດໃນຈິດໃຈຂອງເດັກ
“ຄ່ອຍໆຊອກຮູ້ບຸນເຕັດປີມະເມຍ” ແມ່ນສື່ສິງພິມປະຈຳປີຂອງສຳນັກພິມຈຳໜ່າຍ ກິມດົ່ງ ລວມມີເລື່ອງສັ້ນ, ບົດກະວີ… ໄດ້ປະດິດແຕ່ງໂດຍນັກປະພັນ, ນັກແຕ້ມຫຼາຍຄົນ ທີ່ໄດ້ສະຫງວນແຫຼ່ງອາລົມທັງໝົດໃຫ້ແກ່ລະດູບານໃໝ່ ແລະ ສັດມຸງຄຸນໂຕມ້າຂອງປີມະເມຍ. ປື້ມໄດ້ເປີດບັນຍາກາດຂອງບຸນເຕັດ ຫວຽດນາມ ທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ຈາກບັນດາເຍື່ອງອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ຄື: ເຂົ້າຕົ້ມ, ຈອກນ້ຳຊາ, ກວນໝາກໄມ້ທີ່ຫອມແຊບ… ຕະຫຼອດຮອດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຕົວຈິງ, ຄື: ເຮັດພາບແຕ້ມພື້ນເມືອງ, ຂຽນຕົວໜັງສື ຫວຽດ ເດີມ ຫຼື ງານບຸນແຂ່ງມ້າຍາມຕົ້ນປີໃໝ່.
ໂດຍເປັນຜູ້ຂຽນເລື່ອງສັ້ນ “ແຂກແປກໜ້າໃນຄ່ຳຄືນສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າ ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່” ໃນສື່ສິ່ງພິມ “ຄ່ອຍໆຊອກຮູ້ບຸນເຕັດປີມະເມຍ”, ນັກປະພັນວັນນະຄະດີ ກາວງວຽດງວຽນ ແບ່ງປັນວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເອົາຮູບພາບຂອງເຂດບ້ານນາອີກ, ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນຢູ່ນະຄອນ, ຕຶກອາຄານເຮືອນລວມນ້ອຍ, ແຫ່ງທີ່ມີປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໄກບ້ານຫຼາຍຄົນ ບໍ່ໄດ້ກັບເມືອບ້ານ ແລະ ຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດຢູ່ນະຄອນ. ບັນດາເດັກນ້ອຍ ຈະພ້ອມກັບພໍ່ແມ່, ເພື່ອນບ້ານກະກຽມຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດ, ທັງຫໍ່ເຂົ້າຕົ້ມຢູ່ເດີ່ນເຂດອາຄານເຮືອນລວມ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເດັກວາດພາບ ແລະ ຮູ້ໄດ້ເຖິງບັນດາສິ່ງທີ່ລື້ງເຄີຍ, ສິ່ງທີ່ລຽບງ່າຍເປັນປົກກະຕິໃນຊີວິດປະຈຳວັນ, ກໍ່ສຸມໃສ່ເຂົ້າໃນຄຸນຄ່າທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳຂອງຊາດ”.
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຊຸດປື້ມ “ຄ່ອຍໆຊອກຮູ້ບຸນເຕັດປີມະເມຍ” ກໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຮູບພາບໂຕມ້າໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ໃນວັດທະນະທຳຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ. ໂຕມ້າແມ່ນສັນຍາລັກ ຂອງຄວາມໝັ້ນໜຽວ, ເສລີ, ຈົງຮັກພັກດີ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງບືນຕົວອອກໄປໄກກວ່າຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາງ ວູທິກວິ່ງລຽນ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ, ຫົວໜ້າບັນນາທິການສຳນັກພິມຈຳໜ່າຍ ກິມດົ່ງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ແຕ່ລະເລື່ອງລາວໃນປື້ນ “ຄ່ອຍໆຊອກຮູ້ບຸນເຕັດປີມະເມຍ” ລ້ວນແຕ່ພະຍາຍາມໃຫ້ຕິດພັນກັບຫົວເລື່ອງປີໃໝ່, ກ່ຽວກັບບັນດາຈຸດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງລະດູບານໃໝ່. ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມປະທັບໃຈທີ່ສຸດຕໍ່ 2 ບົດທີ່ຕິດພັນກັບປີມະເມຍ. ນັ້ນແມ່ນບັນດາວາດຟ້ອນໂຕມ້າຢູ່ບັນດາເຂດພາກ ແລະ ອີກບົດໜຶ່ງນັ້ນແມ່ນຂີດໝາຍກ່ຽວກັບປີມະເມຍຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບ ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ. ເມື່ອອ່ານບັນດາເລື່ອງລາວນີ້ ຜູ້ອ່ານຈະຮູ້ສຶກດຶງດູດໃຈ”.
ຊຸດປື້ມ “ບຸນເຕັດຄາວເຍົາໄວ” ຍັງເລົ່າເລື່ອງຂອງພວກເດັກນ້ອຍຊາວ ຫວຽດນາມ ທີ່ກຳເນີດ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ຄັ້ງທຳອິດທີ່ກັບມາ ຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດ ດ້ວຍສິ່ງແປກໃໝ່ຫຼາຍຢ່າງ ພ້ອມກັບຄວາມຕື້ນຕັນໃຈ. ເອື້ອຍ Hollie ເຈິ່ນ, ຜູ້ຂຽນປື້ມ “ແມ່ເຖົ້າຢູ່ເທິງເມກ” ໃນຊຸດປື້ມ “ບຸນເຕັດຄາວເຍົາໄວ”, ແບ່ງປັນວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າຢາກເລົ່າເລື່ອງສັ້ນເພື່ອນຳມາເຊິ່ງຄວາມປະຕິຊົມຊື່ນໃນຊຸມມື້ຕົ້ນປີໃໝ່. ແມ່ເຖົ້າຢູ່ເທິງເມກ ແມ່ນເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບເດັກນ້ອຍ 2 ຄົນ. Katelyn ແລະ Aiden ມາຈາກ ປະເທດ ອັງກິດ ທີ່ຫ່າງໄກ, ໂດຍເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ໄດ້ກັບເມືອບ້ານເກີດເມືອງນອນພ້ອມກັບພໍ່ແມ່ໃນວັນບຸນເຕັດ. ໃນການເດີນທາງນີ້, ພວກນ້ອງໄດ້ພົບກັບຫຼາຍສິ່ງທີ່ເປັນຄັ້ງທຳອິດໄດ້ພົບ, ຄັ້ງທຳອິດໄດ້ເຫັນປະຈັກຕາຕະຫຼາດຍາມບຸນເຕັດທີ່ຟົດຟື້ນມ່ວນຊື່ນ, ເປັນຄັ້ງທຳອິດໄດ້ກ້າວເຂົ້າເຮືອນບ່ອນທີ່ແມ່ໄດ້ເຕີບໃຫຍ່. ແຕ່ລະສິ່ງນັ້ນລ້ວນແຕ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ແປກໃໝ່ ແຕ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະ ລື້ງເຄີຍ ອັນໄດ້ເຮັດການຜ່ານຕົວຈິງນີ້ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າຈົດຈຳ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍອາລົມຈິດຄວາມຮັກແພງ”.
ຜ່ານການອ່ານຊຸດປື້ມ ບຸນເຕັດ ກໍ່ໄດ້ສ້າງບັນດາຄຸນຄ່າທີ່ເປັນມູນເຊື້ອເຂົ້າໃນຈິດໃຈຂອງເດັກຜ່ານປື້ມແຕ່ລະຫົວ.
“ນ້ອງມີຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ບັນດາປື້ມບຸນເຕັດ. ບັນດາພາບແຕ້ມໂຕມ້າທີ່ວ່ອງໄວ, ໜ້າຮັກ ແລະ ກ້າຫານໄດ້ແຕ້ມດ້ວຍຫຼາກຫຼາຍສັນສີທີ່ສ້າງຄວາມດຶງດູດໃຈ. ນ້ອງຢາກຄົ້ນຫາບັນດາເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບໂຕມ້າວ່າມັນຈັບໃຈຄືແນວໃດ”.
“ເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມການອ່ານປື້ມ ກໍ່ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ນ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍກວ່າກ່ຽວກັບບຸນເຕັດຢູ່ເຂດພາກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ບຸນເຕັດຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ມີເຂົ້າຕົ້ມ, ດອກຄາຍ, ຕົ້ນໝາກແປ້ນ… ເມື່ອນ້ອງອ່ານປື້ມນ້ອງຮູ້ໄດ້ວ່າ ບຸນເຕັດຢູ່ແຫ່ງອື່ນພັດມີດອກເໝີຍ, ເຂົ້າຕົ້ມຍາວກົມ…”
ປື້ມບຸນເຕັດແຕ່ລະຫົວມີຄວາມໝາຍສ້າງຄວາມຮັກວັດທະນະທຳບຸນເຕັດປະເພນີໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ. ອ່ານປື້ມ, ໂອ້ລົມກ່ຽວກັບບຸນເຕັດໃນເມື່ອກ່ອນແມ່ນວິທີເພື່ອໃຫ້ແຕ່ລະຄອບຄົວຮັກສາບັນດາຄຸນຄ່າທີ່ເປັນມູນເຊື້ອໃນຊີວິດແຫ່ງຍຸກທີ່ທັນສະໄໝ.