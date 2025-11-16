ຂ່າວສານ
ປີ 2026: ສະຫງວນເງິນເກືອບ 4 ຕື້ USD ໃຫ້ແກ່ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ
ສະຫຼຸບວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 5 ຄະນະຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິສາຫະກິດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ແຜນຮ່າງເລກທີ 06 ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ພະຈິກ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລັດຖະບານຈະສະຫງວນເງິນເປັນຈຳນວນປະມານ 95 ພັນຕື້ດົງ (ປະມານ 3,7 ຕື້ USD) ຈາກງົບປະມານ ປີ 2026 ໃຫ້ແກ່ໜ້າທີ່ນີ້. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຄວາມຮຽກຮ້ອງໃນການພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີຕ້ອງໄວຢ່າງແຮງ ແຕ່ຕ້ອງຍືນຍົງ, ພັດທະນາຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງແຕ່ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ການພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳຂອງ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງມີການຫັນປ່ຽນທີ່ຕັ້ງໜ້າ. ຫວຽດນາມຮັກສາອັນດັບທີ 44/139 ປະເທດ ກ່ຽວກັບດັດຊະນີນະວັດຕະກຳ ທົ່ວໂລກ ໃນປີ 2025. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ພິເສດແມ່ນສ້າງຖານຂໍ້ມູນບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ. ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້າງສຳເລັດຖານຂໍ້ມູນຂອງຕົນ, ທົ່ວປະເທດຈຶ່ງມີຖານຂໍ້ມູນ, ມີພູມປັນຍາອັດສະລິຍະ ຂອງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ບັນດາອົງການ, ຫົວໜ່ວຍ. ຕ້ອງຕັດສິນໃຈເຮັດ, ບໍ່ລໍຄອຍ, ລໍຖ້າຕື່ມອີກ.