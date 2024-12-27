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ຂ່າວສານ

ປີ 2025 ຂະແໜງກະສິກຳຕ້ອງບຸກທະລຸ, ການເຕີບໂຕບັນລຸແຕ່ 3,5%-4%

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມອບໜ້າທີ່ປີ 2025, ຂະແໜງກະສິກຳ ຕ້ອງບືນຕົວຂຶ້ນ, ເຕີບໂຕແຕ່ 3,5%-4%, ການສົ່ງອອກທົ່ວຂະແໜງບັນລຸ 70 ຕື້ USD.
(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ)

ປີ 2024, ຂະແໜງກະສິກຳສືບຕໍ່ແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນ ດ້ວຍການພັດທະນາເປັນປົກກະຕິ, ສະແດງຢ່າງຈະແຈ້ງບົດບາດແມ່ນເສົາຄ້ຳຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ຮັບປະກັນແຫຼ່ງສະໜອງທັນຍາຫານ, ສະບຽງອາຫານ, ສິນຄ້າຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ການບໍລິໂພກຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ການສົ່ງອອກ. ລະດັບເຕີບໂຕ ທົ່ວຂະແໜງປະມານ 3.3%, ຍອດວົງເງິນສົ່ງອອກນຳເຂົ້າຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ສິນໃນນ້ຳ 62.5 ຕື້ USD ແລະ ສ້າງສະຖິຕິໃໝ່. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນໄດ້ປະກາດທີ່ກອງປະຊຸມສະຫລຸບປີ 2024 ແລະຜັນຂະຫຍາຍແຜນການປີ 2025 ຂະແໜງກະສິກຳ, ຊົນນະບົດ ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ທັນວາທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ.

ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມອບໜ້າທີ່ປີ 2025, ຂະແໜງກະສິກຳ ຕ້ອງບືນຕົວຂຶ້ນ, ເຕີບໂຕແຕ່ 3,5%-4%, ການສົ່ງອອກທົ່ວຂະແໜງບັນລຸ 70 ຕື້ USD.

“ທີ່ໜຶ່ງ, ຕ້ອງປະຕິບັດວຽກງານວາງແຜນຜັງ, ສ້າງຍຸດທະສາດ, ສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ; ແກ້ໄຂຈຸດອຸດຕັນກ່ຽວກັບລະບອບລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍ ເພື່ອໃຫ້ກະສິກຳ, ຊົນນະບົດພັດທະນາໂດຍໄວ, ຍືນຍົງ. ທີສອງແມ່ນ, ຍູ້ແຮງການພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນເພື່ອຮັບໃຊ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ. ທີສາມ, ປະກອບສ່ວນປະຕິບັດການຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຢູ່ບັນດາບໍລິເວນຈຸດສຸມ. ທີສີແມ່ນ, ຊາວກະສິກອນຕ້ອງມີຊີວິດທີ່ອີ່ມໜຳສຳລານ, ສົມບູນພູນສຸກກວ່າ, ຊົນນະບົດຕ້ອງທັນສະໄໝກວ່າ, ກະສິກຳກ້າວໜ້າກວ່າ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ລະ​ດົມ​ເງິນ​ເປັນ​ຈຳ​ນວນ​ກ່​ວາ 8,4 ຕື້​ດົ່ງ​ເພື່ອ​ເບິ່​ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ​ບຸນ​ເຕັດ​ປີ 2025 ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ທຸກ​ຍາກ

ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ລະ​ດົມ​ເງິນ​ເປັນ​ຈຳ​ນວນ​ກ່​ວາ 8,4 ຕື້​ດົ່ງ​ເພື່ອ​ເບິ່​ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ​ບຸນ​ເຕັດ​ປີ 2025 ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ທຸກ​ຍາກ

ລາຍການໂດຍສະມາຄົມຊາວກະສິກອນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ສົມທົບກັບສະຖານີໂທລະພາບນະຄອນ ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 26 ທັນວາ.
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