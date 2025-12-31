Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ປີ 2025 ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ປາປຶ່ງ ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ຄາດ​ວ່າ​ບັ​ນ​ລຸ​ກ່​ວາ 2,1 ຕື້ USD

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ຟຸ່ງດຶກຕຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນປີນີ້, ການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົ່ງ, ສິນໃນນ້ຳບັນລຸໝາກຜົນພົ້ນແມ່ນກ່ວາ 70 ຕື້ USD.
ທ່ານ ຟຸ່ງດຶກຕຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VOV)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນເກິ່ນເທີ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມ “ສະຫຼຸບທົ່ວຂະແໜງປາປື່ງໃນປີ 2025 ແລະ ໜ້າທີ່ຈຸດສຸມຈຳນວນໜຶ່ງໃນປີ 2026”. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ຟຸ່ງດຶກຕຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນປີນີ້, ການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົ່ງ, ສິນໃນນ້ຳບັນລຸໝາກຜົນພົ້ນແມ່ນກ່ວາ 70 ຕື້ USD. ເພື່ອໃຫ້ການເຕີບໂຕຫຼາຍກ່ວາອີກ, ຂະແໜງກະສິກຳ ພິເສດແມ່ນສິນໃນນ້ຳ ຕ້ອງປ່ຽນແປງວິທີການຜະລິດ, ເກັບກ່ຽວ, ປຸງແຕ່ງ, ພັດທະນາຕະຫຼາດ ແລະ ຍູ້ແຮງການຫັນເປັນດີຈີຕອນ… ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ປີນີ້, ການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳບັນລຸກ່ວາ 11,3 ຕື້ USD, ຂະແໜງສິນໃນນ້ຳຂອງພວກເຮົາບັນລຸໄດ້ຜົນງານຄືດັ່ງກ່າວ ໃນສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລວມຂອງໂລກ, ນັ້ນແມ່ນ ສິ່ງເປັນໜ້າຊື່ນຊົມ, ເປັນໜ້ານັບຖືທີ່ສຸດ. ຍ້ອນການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳໄປຍັງອາເມລິກາ ບັນລຸກ່ວາ 1,8 ຕື້ USD ໃນນັ້ນ: ກຸ້ງບັນລຸກວ່າ 800 ລ້ານ USD , ປາທູນາບັນລຸກວ່າ 300 ລ້ານ USD ແລະ ປາປື່ງບັນລຸກວ່າ 300 ລ້ານ USD

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top