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ຂ່າວສານ

ປີ 2024: ສູ້ຊົນເປັນຢ່າງສູງເພື່ອບັນລຸໝາກຜົນສູງສຸດ

ປີ 2024, ຫວຽດນາມ ທັງຕ້ອງປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ປະຈຳ ດ້ວຍຄວາມຮຽກຮ້ອງທີ່ສູງກວ່າ, ດ້ວຍຄາດໝາຍສູງກວ່າປີ 2023.
(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ)

ໂດຍໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 05 ມັງກອນ, ກອງປະຊຸມລັດຖະບານກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນ, ແມ່ນເຫດການສຳຄັນຂອງ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍຂອງປີ 2024, ເຊິ່ງໄດ້ຍົກອອກ ຫຼາຍການກຳນົດທິດຊີ້ນຳ, ມີລັກສະນະບານພັບໃຫ້ທັງປີ. ບົນຈິດໃຈລວມແມ່ນ, ປີ 2024, ຫວຽດນາມ ຕ້ອງມານະພະຍາຍາມສູ້ຊົນໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ເພື່ອບັນລຸໝາກຜົນສູງກວ່າປີ 2023.

ປີ 2024, ຫວຽດນາມ ທັງຕ້ອງປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ປະຈຳດ້ວຍຄວາມຮຽກຮ້ອງທີ່ສູງກວ່າ, ດ້ວຍຄາດໝາຍ ສູງກວ່າປີ 2023; ທັງແກ້ໄຂບັນດາວຽກງານທີ່ຄົງຄ້າງໃນເວລາຫຼາຍປີ, ຫຼາຍອາຍຸການ; ທັງຕ້ອງຮັບມື, ມີປະກິລິຍາຢ່າງໄວຕໍ່ບັນດາບັນຫາ, ການຜັນແປໃໝ່ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນທີ່ຍັງບໍ່ທັນຄາດຄະເນໄດ້ໝົດເທື່ອ.

ປຸກລຸກບັນດາກຳລັງໜູນເຕີບໂຕໃໝ່

ໜຶ່ງໃນບັນດາມາດຕະການທຳອິດທີ່ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເຕື້ອງເຖິງທີ່ ກອງປະຊຸມແມ່ນ: ຕ້ອງເຮັດແນວໃດເພື່ອສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ, ຮັບປະກັນເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນ ປົກກະຕິ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຮັບປະກັນບັນດາການດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່, ການບໍລິຫານນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ປີການເງິນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢືນຢັນວ່າ:

“ຕ້ອງໃຫ້ບຸລິມະສິດຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ, ຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ຄວບຄຸມໄຟເງິນເຟີ້, ຮັບປະກັນບັນດາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ສືບຕໍ່ບໍລິຫານນະໂຍບາຍເງິນຕາຢ່າງເປັນ ເຈົ້າການ, ມີໄຫວພິບ, ທັນການ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນ; ສົມທົບກັນຢ່າງຄົບຊຸດ, ປະສົມກົມກຽວ, ແໜ້ນແຟ້ນກັບ ນະໂຍບາຍປີການເງິນເປີດກວ້າງຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ, ມີຈຸດສຸມ ແລະ ບັນດານະໂຍບາຍອື່ນ. ຍູ້ແຮງບັນດາກຳລັງໜູນເຕີບໂຕໃໝ່, ຄື: ການເຊື່ອມຕໍ່ເຂດ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, ບັນດາຂະແໜງ, ຂົງເຂດໃໝ່, ຄື: ຊິບເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, hydrogen…”

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເນັັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງສ້າງໂຄງປະກອບພື້ນຖານເສດຖະກິດຄືນໃໝ່ ໃຫ້ແທດຈິງ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນ. ໃນນັ້ນ, ຕ້ອງສ້າງໂຄງປະກອບບັນດາອົງການສິນເຊື່ອອ່ອນດ້ອຍຄືນໃໝ່, ແກ້ໄຂບັນດາໂຄງການຫຼຸບທຶນ, ຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມຕໍ່ເຂດ… ປີ 2024, ຫວຽດນາມ ກໍ່ຈະຍູ້ແຮງລະດັບ ຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳຄົມມະນາຄົມຈຸດສຸມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນທ່າອາກາດສະຍານ ສາກົນ ລອງແທ່ງ; ໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງເໜືອ - ໃຕ້. ເພື່ອສາມາດກາຍເປັນສະຖານທີ່ ຂອງຂະແໜງຜະລິດຊິບເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ຫວຽດນາມ ກໍ່ຕ້ອງຍູ້ແຮງການພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ຕິດພັນກັບວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ໃນນັ້ນ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໃຫ້ແກ່ບັນດາຂະແໜງ, ຂົງເຂດທີ່ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນ; ມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍມີແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງແຕ່ 50.000 – 100.000 ຄົນໃຫ້ແກ່ແກ່ຂະແໜງຜະລິດຊິບເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ນັບແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2030.

ຫວຽດນາມ ກໍ່ເດັດດ່ຽວ, ຮີບເຮັ່ງຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການກະທຳປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ COP 28 ແລະ ຖະແຫຼງການການເມືອງກ່ຽວກັບການຫັນປ່ຽນພະລັງງານຍຸຕິທຳ (JETP). ພ້ອມທັງຍູ້ແຮງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງຮອບດ້ານ.

ດ້ວຍທັດສະນະລຸລ່ວງຂອງພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ແມ່ນກຳນົດມະນຸດເປັນໃຈກາງ, ເປັນເຈົ້າກຳ, ແມ່ນເປົ້າໝາຍ, ແມ່ນກຳລັງໜູນ, ແມ່ນແຫຼ່ງຊັບພະນາກອນພັດທະນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢືນຢັນວ່າ: ໃນທຸກສະພາບການ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງປະຕິບັດວຽກງານຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນໃນຈຸດເວລາທີ່ມີການກະທົບເຖິງຜູ້ທຸກຍາກ, ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ເຂດທະເລ, ໝູ່ເກາະ.

ສູ້ຊົນເພື່ອບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນສູງສຸດ

ສະພາບການຂອງປີ 2024 ສືບຕໍ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ອາດຈະຫຍຸ້ງຍາກວ່າປີ 2023, ສະນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ຕັດສິນໃຈຜັນຂະຫຍາຍ ບັນດາເປົ້າໝາຍ, ໜ້າທີ່ລະອຽດໃນປີ 2024.

“ຕັດສິນໃຈແກ້ໄຂທຸກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຜ່ານຜ່າສິ່ງທ້າທາຍນາໆປະການໃນຫຼາຍຂົງເຂດ; ຕັດສິນໃຈແກ້ໄຂ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຊຸກຍູ້ການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ, ຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດໄດ້ຊົມໃຊ້ຢ່າງແທ້ຈິງ; ຕັດສິນໃຈມານະພະຍາຍາມຢ່າງສູງສຸດ ເພື່ອບັນລຸໝາກຜົນດີທີ່ສຸດໃນປີ 2024”.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢືນຢັນວ່າ, ໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ວາງອອກໃຫ້ປີ 2024 ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ ຕໍ່ການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກ ຕາມມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະບານ, ລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ, ອົງການຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ຕ່າງໆ ຈົ່ງມານະພະຍາຍາມສູງສຸດເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມປີ 2024, ປະກອບສ່ວນປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ 5 ປີໄລຍະ 2021 – 2025 ຢ່າງມີໄຊ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 29 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ: ສຸມໃສ່ກະກຽມກອງປະຊຸມພິເສດຄັ້ງທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 29 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ: ສຸມໃສ່ກະກຽມກອງປະຊຸມພິເສດຄັ້ງທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຈະພິຈາລະນາ, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງມະຕິ ກ່ຽວກັບບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍສະເພາະ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງຄົງຄ້າງ, ຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດບັນດາໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


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