Báo Ảnh Việt Nam

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ຂ່າວສານ

ປັບ​ປຸງ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ-ບູ​ຣູນ​ດີ

ພາຍຫຼັງການພົບປະເຈລະຈາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Évariste Ndayishimiye ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງລັດຖະບານ ແລະ ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການສ້າງກົນໄກທາບທາມຄວາມເຫັນການເມືອງ ແລະ ການທູດ.

ໂດຍຕອບຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ພັນລະຍາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ບູຣູນດີ Évariste Ndayishimiye ແລະ ພັນລະຍາໄດ້ເດີນທາງມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 03 – 06 ເມສາ. ຕອນເຊົ້າວັນທີ 04 ເມສາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ບູຣູນດີ Évariste Ndayishimiye ແລະ ພັນລະຍາ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.

        ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Évariste Ndayishimiye ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂອງ 2 ປະເທດດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາ. ນະທີ່ນີ້, ການນຳສອງທ່ານ ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ສອງປະເທດ ຍັງມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງ ເພື່ອຍົກສູງວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ; ເຫັນດີເປັນເອກະສັນ ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ, ຂະແໜງສິນຄ້າ, ໂອກາດລົງທຶນ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ວິສາຫະກິດສອງປະເທດເຊື່ອມຕໍ່, ຮ່ວມມືກັນ.

  ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ, ການນຳສອງທ່ານເຫັນດີຈະສົມທົບກັນ, ຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນຊື່ງກັນ ແລະ ກັນທີ່ບັນດາອົງການຈັດຕັງສາກົນ, ເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ລະຫວ່າງພາກພື້ນ.

  ພາຍຫຼັງການພົບປະເຈລະຈາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Évariste Ndayishimiye ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງລັດຖະບານ ແລະ ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການສ້າງກົນໄກທາບທາມຄວາມເຫັນການເມືອງ ແລະ ການທູດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພູ​ມີ​ສາດ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຮົ້ວ​ກີດ​ຂວາງ​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ອາກ​ເມ​ເນຍ

ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພູ​ມີ​ສາດ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຮົ້ວ​ກີດ​ຂວາງ​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ອາກ​ເມ​ເນຍ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Vahagn Khachaturyan ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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