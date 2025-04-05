ຂ່າວສານ
ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ-ບູຣູນດີ
ໂດຍຕອບຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ພັນລະຍາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ບູຣູນດີ Évariste Ndayishimiye ແລະ ພັນລະຍາໄດ້ເດີນທາງມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 03 – 06 ເມສາ. ຕອນເຊົ້າວັນທີ 04 ເມສາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ບູຣູນດີ Évariste Ndayishimiye ແລະ ພັນລະຍາ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.
ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Évariste Ndayishimiye ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂອງ 2 ປະເທດດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາ. ນະທີ່ນີ້, ການນຳສອງທ່ານ ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ສອງປະເທດ ຍັງມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງ ເພື່ອຍົກສູງວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ; ເຫັນດີເປັນເອກະສັນ ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ, ຂະແໜງສິນຄ້າ, ໂອກາດລົງທຶນ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ວິສາຫະກິດສອງປະເທດເຊື່ອມຕໍ່, ຮ່ວມມືກັນ.
ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ, ການນຳສອງທ່ານເຫັນດີຈະສົມທົບກັນ, ຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນຊື່ງກັນ ແລະ ກັນທີ່ບັນດາອົງການຈັດຕັງສາກົນ, ເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ລະຫວ່າງພາກພື້ນ.
ພາຍຫຼັງການພົບປະເຈລະຈາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Évariste Ndayishimiye ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງລັດຖະບານ ແລະ ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການສ້າງກົນໄກທາບທາມຄວາມເຫັນການເມືອງ ແລະ ການທູດ.