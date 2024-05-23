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ຂ່າວສານ

ປັນ​ຍາ​ປະ​ດິດ: ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ເຊີ​ອູນ ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ

ວັນທີ 21 ພຶດສະພາ, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບປັນຍາປະດິດ (AI), ໂດຍ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ອັງກິດເປັນເຈົ້າພາບຈັດຂຶ້ນຕາມຮູບແບບທາງໄກ ແລະ ເຊິ່ງໜ້າຢູ່ ເຊີອູນ (ສ.ເກົາຫຼີ).
ທ່ານປະທານ Yoon Suk Yeol ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ AI Seoul, ໃນວັນທີ 21/5 (ພາບ: Yonhap)

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ AI ທີ່ປອດໄພ, ປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ ຮອບດ້ານ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເຕັກໂນໂລຢີ ພວມພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວນີ້.

ໂດຍເອີ້ນວ່າ “ຖະແຫຼງການ ເຊີອູນ”, ເອກະສານສະບັບນີ້ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາໃນວາລະປະຊຸມທາງໄກຂອງການນຳບັນດາປະເທດໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ AI ເຊີອູນ, ໂດຍທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ  Yoon Suk Yeol ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ Rishi Sunak ເປັນປະທານຮ່ວມ.

ຖະແຫຼງການໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ລັກສະນະປອດໄພ, ປ່ຽນໃໝ່ ແລະ ຮອບດ້ານຂອງ AI ແມ່ນບັນດາປັດໄຈກ່ຽວພັນກັນ ແລະ ການຖືບັນດາປັດໄຈນີ້ແມ່ນບຸລິມະສິດໃນການປຶກສາຫາລືສາກົນກ່ຽວກັບການບໍລິຫານ AI ນັ້ນ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ. ຖະແຫຼງການສະບັບດັ່ງກ່າວກໍເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງຄວາມສາມາດກະທົບຕອບລະຫວ່າງຂອບເຂດການບໍລິຫານ AI ຕາມວິທີສຳຜັດອີງໃສ່ຄວາມສ່ຽງ, ເພື່ອນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດໃນລະດັບສູງສຸດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງຈາກ AI.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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