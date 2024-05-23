ຂ່າວສານ
ປັນຍາປະດິດ: ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ເຊີອູນ ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການ
ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ AI ທີ່ປອດໄພ, ປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ ຮອບດ້ານ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເຕັກໂນໂລຢີ ພວມພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວນີ້.
ໂດຍເອີ້ນວ່າ “ຖະແຫຼງການ ເຊີອູນ”, ເອກະສານສະບັບນີ້ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາໃນວາລະປະຊຸມທາງໄກຂອງການນຳບັນດາປະເທດໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ AI ເຊີອູນ, ໂດຍທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ Rishi Sunak ເປັນປະທານຮ່ວມ.
ຖະແຫຼງການໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ລັກສະນະປອດໄພ, ປ່ຽນໃໝ່ ແລະ ຮອບດ້ານຂອງ AI ແມ່ນບັນດາປັດໄຈກ່ຽວພັນກັນ ແລະ ການຖືບັນດາປັດໄຈນີ້ແມ່ນບຸລິມະສິດໃນການປຶກສາຫາລືສາກົນກ່ຽວກັບການບໍລິຫານ AI ນັ້ນ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ. ຖະແຫຼງການສະບັບດັ່ງກ່າວກໍເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງຄວາມສາມາດກະທົບຕອບລະຫວ່າງຂອບເຂດການບໍລິຫານ AI ຕາມວິທີສຳຜັດອີງໃສ່ຄວາມສ່ຽງ, ເພື່ອນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດໃນລະດັບສູງສຸດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງຈາກ AI.