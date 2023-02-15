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ຂ່າວສານ

ປັກກິງ ກ່າວປະນາມບາລູນ ອາເມລິກາ ບິນຜ່ານເຂດນ່ານຟ້າຂອງ ຈີນ ກວ່າ 10 ຄັ້ງ

ພຽງແຕ່ປີ 2022 ມາຮອດປະຈຸບັນ, ບາລູນຂອງ ອາເມລິກາ ໄດ້ບີນຜ່ານເຂດນ່ານຟ້າຂອງ ຈີນ ກວ່າ 10 ຄັ້ງ ໃນຂະນະທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ອະນຸຍາດ.
  ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ອາງເວີນບິນ (ພາບ: Reuters)  

ວັນທີ 13 ກຸມພາ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ໄດ້ກ່າວປະນາມວ່າ, ພຽງແຕ່ປີ 2022 ມາຮອດປະຈຸບັນ, ບາລູນຂອງ ອາເມລິກາ ໄດ້ບີນຜ່ານເຂດນ່ານຟ້າຂອງ ຈີນ ກວ່າ 10 ຄັ້ງ ໃນຂະນະທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ອະນຸຍາດ. ເຕື້ອງເຖິງເລື່ອງບາລູນ ແລະ ວັດຖຸບິນ 3 ຢ່າງທີ່ຍັງບໍ່ທັນຢັ້ງຢືນໄດ້ (UFO) ອື່ນໆທີ່ຖືກຝ່າຍ ອາເມລິກາ ຍິງຕົກ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ອາງເວີນບິນ ໄດ້ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ເລື່ອງ ບາລູນ ພົນລະເຮືອນບໍ່ມີຄົນບັນຊາຂອງປະເທດນີ້ບິນເຂົ້າເຂດນ່ານຟ້າຂອງ ອາເມລິກາ ແມ່ນເຫດການບັງເອີນ ໂດຍສາຍເຫດສຸດວິໄສ, ພ້ອມທັງຢືນຢັນວ່າ “ບໍ່ຮູ້” ບັນດາວັດຖຸບິນທີ່ຍັງເຫຼືອ.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານ Adrien Watson, ໂຄສົກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ອາເມລິກາ ໄດ້ປະຕິເສດຄຳກ່າວຫາຂອງ ຈີນ ເມື່ອຖືວ່າ ປະເທດນີ້ໄດ້ນຳໃຊ້ບາລູນສອດແນມເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນລາຊະການລັບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວຈະສົມທົບກັບ ອາເມລິກາ ຈັດປີ APEC 2023 ໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດ

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ທ່ານ ບຸຍແທັງເຊີນ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນດ້ານການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນບັນດາຂົງເຂດຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຫັນປ່ຽນພະລັງງານ
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