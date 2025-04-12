ຂ່າວສານ
ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ຢາກບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງກັບ ຈີນ
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມຄະນະລັດຖະບານຢູ່ທຳນຽບຂາວ ໃນວັນທີ 10 ເມສາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານຢາກບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງກັບ ຈີນ. ຖະແຫຼງການໄດ້ຍົກອອກມາໃນສະພາບການພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ສຸດໃນໂລກພວມເຂົ້າຮ່ວມສົງຄາມການຄ້າເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດທົ່ວໂລກປັ່ນປ່ວນໃນຊຸມວັນຜ່ານມາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ ອາເມລິກາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ປະເທດນີ້ໃຫ້ບຸລິມະສິດເຈລະຈາກັບບັນດາສຳພັນທະມິດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າອື່ນໆ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ຈີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະເທດນີ້ “ເປີດອົກເປີດໃຈເຈລະຈາກັບ ອາເມລິກາ” ກ່ຽວກັບພາສີ, ແຕ່ການເຈລະຈາຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນບົນພື້ນຖານເຄົາລົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ຍຸຕິທຳ. ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ກໍຢັ້ງຢືນວ່າ ປະເທດນີ້ບໍ່ຢາກສູ້ຢັນກັນກັບ ອາເມລິກາ.
ກໍກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນຫາພາສີ, ວັນທີ 10 ເມສາ, ທ່ານນາງ Ursula von der Leyen ປະທານຄະນະກຳມະການເອີຣົບ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສະຫະພາບເອີຣົບ ຈະໂຈະຊົ່ວຄາວການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການໂຕ້ຕອບພາສີສຳລັບ ອາເມລິກາ, ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ອອກແຈ້ງການເລື່ອນການຈັດວາງພາສີສົມທົບຕື່ມອີກ 90 ວັນ ສຳລັບສິນຄ້າຈາກນັບສິບຄູ່ຮ່ວມມືການຄ້າ, ໃນນັ້ນ ມີ EU.