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ຂ່າວສານ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Donald Trump ນາບ​ຂູ່​ຈັດ​ວາງ​ອັດ​ຕາ​ພາ​ສີ 100% ຖ້າ​ຫາກວ່າ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ນອ​ນ​ໃນ​ກຸ່ມ BRICS ກີດ​ຂວາງ​ສະ​ກຸນ​ເງິນ USD

ວັນທີ 30 ພະຈິກ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ຜູ້ຫາກໍ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງ ຈະຈັດວາງອັດຕາພາສີ 100% ຖ້າຫາກວ່າບັນດາປະເທດໃນກຸ່ມພື້ນຖານເສດຖະກິດຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນແຖວໜ້າໂລກ, ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ BRICS ກີດຂວາງສະກຸນເງິນ USD.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ຜູ້ຫາກໍ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງ (ພາບ: Reuters)

ຕາມທ່ານ Donald Trump ແລ້ວ, ອາເມລິກາ ຕ້ອງການມີຄຳໝັ້ນສັນຍາຈາກບັນດາປະເທດນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ສ້າງສະກຸນເງິນໃໝ່ຂອງ BRICS ຫຼື ສະໜັບສະໜູນບໍ່ວ່າສະກຸນເງິນໃດ ເພື່ອແນໃສ່ທົດແທນສະກຸນເງິນ USD. ຖ້າຫາກວ່າບັນດາປະເທດ BRICS ບໍ່ຍົກອອກຄຳໝັ້ນສັນຍາດັ່ງກ່າວ, ເຂົາເຈົ້າຈະຖືກຈັດວາງອັດຕາພາສີນຳເຂົ້າ 100% ຫຼື ຈະບໍ່ໄດ້ສົ່ງອອກຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດອາເມລິກາ. ທ່ານ Donald Trump ກໍຢັ້ງຢືນວ່າ ກຸ່ມ BRICS ຈະບໍ່ມີໂອກາດທົດແທນສະກຸນເງິນ USD ໃນການຄ້າສາກົນ ແລະ ບໍ່ວ່າປະເທດໃດທີ່ພວມມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດສິ່ງດັ່ງກ່າວ ຈະຕ້ອງ ກ່າວຄຳ“ອຳລາ”ກັບປະເທດ ອາເມລິກາ.

ກຸ່ມ BRICS ລວມມີ ປະເທດ ບຣາຊິນ, ລັດເຊຍ, ອິນເດຍ, ຈີນ, ອາຟະລິກາໃຕ້, ອີຢິບ, ເອທີໂອປີ, ອີຣານ ແລະ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມມີເລດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລີມເຈລະຈາ ທາງໂທລະສັບ ກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລີມເຈລະຈາ ທາງໂທລະສັບ ກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ

ວັນທີ 1 ທັນວານີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມໂຕເລີມໄດ້ເຈລະຈາທາງໂທລະສັບກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ປະທານປະເທດລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ
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