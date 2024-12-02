ຂ່າວສານ
ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ນາບຂູ່ຈັດວາງອັດຕາພາສີ 100% ຖ້າຫາກວ່າບັນດາປະເທດນອນໃນກຸ່ມ BRICS ກີດຂວາງສະກຸນເງິນ USD
ຕາມທ່ານ Donald Trump ແລ້ວ, ອາເມລິກາ ຕ້ອງການມີຄຳໝັ້ນສັນຍາຈາກບັນດາປະເທດນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ສ້າງສະກຸນເງິນໃໝ່ຂອງ BRICS ຫຼື ສະໜັບສະໜູນບໍ່ວ່າສະກຸນເງິນໃດ ເພື່ອແນໃສ່ທົດແທນສະກຸນເງິນ USD. ຖ້າຫາກວ່າບັນດາປະເທດ BRICS ບໍ່ຍົກອອກຄຳໝັ້ນສັນຍາດັ່ງກ່າວ, ເຂົາເຈົ້າຈະຖືກຈັດວາງອັດຕາພາສີນຳເຂົ້າ 100% ຫຼື ຈະບໍ່ໄດ້ສົ່ງອອກຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດອາເມລິກາ. ທ່ານ Donald Trump ກໍຢັ້ງຢືນວ່າ ກຸ່ມ BRICS ຈະບໍ່ມີໂອກາດທົດແທນສະກຸນເງິນ USD ໃນການຄ້າສາກົນ ແລະ ບໍ່ວ່າປະເທດໃດທີ່ພວມມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດສິ່ງດັ່ງກ່າວ ຈະຕ້ອງ ກ່າວຄຳ“ອຳລາ”ກັບປະເທດ ອາເມລິກາ.
ກຸ່ມ BRICS ລວມມີ ປະເທດ ບຣາຊິນ, ລັດເຊຍ, ອິນເດຍ, ຈີນ, ອາຟະລິກາໃຕ້, ອີຢິບ, ເອທີໂອປີ, ອີຣານ ແລະ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມມີເລດ.