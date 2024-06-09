Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອິນ​ເດຍ ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ Modi ເປັນ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ

ໃນ 2 ອາຍຸການຜ່ານມາ, ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງທ່ານ Modi, ລັດຖະບານ ອິນເດຍ ບັນລຸໄດ້ລະດັບການພັດທະນາຢ່າງໄວວາ.
(ພາບ: Reuters)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 7 ມິຖຸນາ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານ Droupadi Murmu ປະທານາທິບໍດີ ອິນເດຍ ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ Narendra Modi ການນຳສະຫະພັນປະຊາທິປະໄຕແຫ່ງຊາດ (NDA)  ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ  ແລະ ສະເໜີໃຫ້ທ່ານສ້າງຕັ້ງລັດຖະບານໃໝ່ ເພື່ອສາບານຕົວເຂົ້າດຳລົງຕຳແໜ່ງໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນທີ 9 ມິຖຸນາ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Murmu ໄດ້ມອບຈົດໝາຍແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ແກ່ທ່ານ Modi ຢູ່ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີຢູ່ນະຄອນຫຼວງ New Delhi.

ພາຍຫຼັງການພົບປະກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ, ທ່ານ Modi ໄດ້ກ່າວຄຳເຫັນກັບວົງການສື່ມວນຊົນຢູ່ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ, ໃນນັ້ນໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງເລື່ອງລັດຖະບານ ອິນເດຍ ໃນ 2 ອາຍຸການຜ່ານມາ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງທ່ານ ບັນລຸໄດ້ລະດັບການພັດທະນາຢ່າງໄວວາ ແລະ ໄດ້ເຫັນປະຈັກຕາການປ່ຽນແປງໃນທຸກຂົງເຂດ, ໃນນັ້ນ, ມີເລື່ອງນຳ ປຊຊ ອິນເດຍ 250 ລ້ານຄົນ ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top