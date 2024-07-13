ຂ່າວສານ
ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ, ຢູແກຼນ ພົບປະກັນຢູ່ນອກກອງປະຊຸມສຸດຍອດ NATO
ການພົບປະເພື່ອແນໃສ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການສະໜັບສະໜູນຂອງ ອາເມລິກາ ທີ່ມີຕໍ່ ຢູແກຼນ ໃນການປະທະກັນ ກັບ ລັດເຊຍ. ສອງຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບສະພາບການຕົວຈິງ ແລະ ຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ອາເມລິກາ ເພື່ອແນໃສ່ສະໜອງບັນດາອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ. ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ໄດ້ປະກາດບ້ວງເງິນໜູນຊ່ວຍດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງໃໝ່ໃຫ້ແກ່ ຢູແກູນ ລວມມີລະບົບລູກສອນໄຟປ້ອງກັນອາກາດ Patriot, ລູກສອນໄຟຕີສະກັດກັ້ນ ແລະ ລູກປືນໃຫຍ່. ນີ້ແມ່ນບ້ວງເງິນໜູນຊ່ວຍຄັ້ງທີ 8 ຂອງ ອາເມລິກາ ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ ນັບແຕ່ເມື່ອທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ເຊັນອະນຸມັດຜ່ານແຜນງົບປະມານເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ.
ສອງຝ່າຍກໍໄດ້ປຶກສາຫາລືບັນດາໝາກຜົນທີ່ລະອຽດໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ NATO, ລວມມີບັນດາແຈ້ງການກ່ຽວກັບເຮືອບິນສູ້ຮົບ F-16 ແລະ ຄໍາໝັ້ນສັນຍາຮ່ວມຂອງຫຼາຍກວ່າ 20 ປະເທດ ເພື່ອແນໃສ່ໜູນຊ່ວຍ ຢູແກຼນ ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຍາວນານ. ສອງຝ່າຍກໍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາບຸລິມະສິດບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຟື້ນຟູ ແລະ ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງພະລັງງານຂອງ ຢູແກຼນ ຕໍ່ບັນດາບັ້ນບຸກໂຈມຕີຂອງ ລັດເຊຍ.