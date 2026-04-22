ຂ່າວສານ ປະທານາທິບໍດີ ລີບັງ ຢັ້ງຢືນເປົ້າໝາຍເຈລະຈາກັບ ອິດສະລາແອັນ 22/04/2026 ທ່ານ Joseph Aounໄດ້ ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ Simon Karam ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລີບັງປະຈຳ ວໍຊິງຕັນ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະເຈລະຈາກັບ ອິດສະລາແອັນ, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ “ໄດ້ເລືອກເອົາເສັ້ນທາງເຈລະຈາ ແລະ ຫວັງວ່າ ລີບັງອາດສາມາດຜ່ານຜ່າໄລຍະນີ້”. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລີບັງ Joseph Aoun (ພາບ: REUTERS/Mohamed Azakir)ວັນທີ 20 ເມສາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລີບັງ Joseph Aoun ຢັ້ງຢືນວ່າເປົ້າໝາຍເຈລະຈາຂອງປະເທດນີ້ກັບ ອິດສະລາແອັນ ແມ່ນຢຸດຕິການປະທະກັນທີ່ແກ່ຍາວຢູ່ເຂດພາກໃຕ້. ໃນຖະແຫຼງການ, ທ່ານ Joseph Aoun ໄດ້ ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ Simon Karam ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລີບັງປະຈຳ ວໍຊິງຕັນ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະເຈລະຈາກັບ ອິດສະລາແອັນ, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ “ໄດ້ເລືອກເອົາເສັ້ນທາງເຈລະຈາ ແລະ ຫວັງວ່າ ລີບັງອາດສາມາດຜ່ານຜ່າໄລຍະນີ້”. ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າປະເທດນີ້ຄາດວ່າຈະຈັດການເຈລະຈາໂດຍກົງຄັ້ງທີ 2 ລະຫວ່າງບັນດາຄະນະຜູ້ແທນຂອງອິດສະລາແອັນ ແລະ ລີບັງໃນອາທິດໜ້າຢູ່ ວໍຊິງຕັນ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)