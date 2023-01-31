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ຂ່າວສານ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ລັດ​ເຊຍ ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ຕິດ​ຕໍ່​ພົວ​ພັນກັບ​​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຢຍ​ລະ​ມັນ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຢຍລະມັນ Olaf Scholz.
  ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຢຍລະມັນ Olaf Scholz (ພາບ: THX/TTXVN)  

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຢຍລະມັນ Olaf Scholz, ເຖິງວ່າ ປັດຈຸບັນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບສອງຝ່າຍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສັບຊ້ອນເຂົ້າໃນວາລະເຮັດວຽກຂອງການນຳ ລັດເຊຍ. ສຳນັກຂ່າວສານ Sputnik ໄດ້ຄັດສະເໜີຄຳຢັ້ງຢືນດັ່ງກ່າວ ຂອງທ່ານ Dmitry Peskov  ເມື່ອກ່າວຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວຢູ່ ມົດສະກູ ໃນວັນທີ 29 ມັງກອນ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນວັນດຽວກັນ ວັນທີ 29 ມັງກອນ, ໃນບົດຕອບສຳພາດທີ່ໄດ້ເອົາລົງໃນໜັງສືພິມລາຍວັນ Der Tagesspiegel, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຢຍລະມັນ Olaf Scholz ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພວມຊອກຫາວິທີເພື່ອສືບຕໍ່ດຳເນີນການເຈລະຈາກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ຍ້ອນ “ຈຳເປັນຕ້ອງເຈລະຈານຳກັນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອິ​ຣານ ໄດ້​ຮັບ​ສານ​ຈາກ​ບັນ​ດາ​ຝ່າຍ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນິວ​ເຄຼຍ

ອິ​ຣານ ໄດ້​ຮັບ​ສານ​ຈາກ​ບັນ​ດາ​ຝ່າຍ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນິວ​ເຄຼຍ

ວັນທີ 29 ມັງກອນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອີຣານ Hossein Amir-Abdollahian ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະເທດນີ້ ໄດ້ຮັບສານຈາກບັນດາປະເທດເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄຼຍປີ 2015 ລວມທັງ ອາເມລິກາ ຜ່ານ ກາຕາ.
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