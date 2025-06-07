ຂ່າວສານ ປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍສະໜັບສະໜູນການຮັກສາບັນດາການພົບປະກັບຝ່າຍ ຢູແກຼນ 07/06/2025 ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ການບຸກໂຈມຕີຂອງຝ່າຍ ຢູແກຼນ, ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນສືບຕໍ່ບັນດາການພົບປະຢູ່ຂັ້ນວິຊາການ ກັບ ກີແອັບ. (ພາບ: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)ໃນບົດກ່າວປາໄສໃນວັນທີ 5 ມິຖຸນາ, ທ່ານ Dmitry Peskov ໂຄສົກວັງ Kremlin ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ສະໜັບສະໜູນທັດສະນະທີ່ວ່າຕ້ອງຮັກສາບັນດາການພົບປະຂັ້ນວິຊາການກັບ ຝ່າຍຢູແກຼນ ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ບັນດາການຜັນແປໃໝ່ໃນການປະທະກັນປັດຈຸບັນ. ທ່ານ Peskov ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ ຢູ່ກອງປະຊຸມກອ່ນນັ້ນ 1 ວັນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ການບຸກໂຈມຕີຂອງຝ່າຍ ຢູແກຼນ, ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນສືບຕໍ່ບັນດາການພົບປະຢູ່ຂັ້ນວິຊາການ ກັບ ກີແອັບ. ທ່ານ ກໍ່ເນັ້ນວ່າ ລັດເຊຍ ຈະບໍ່ປະນີປະນອມທຸກການກະທຳ ຂອງຝ່າຍ ຢູແກຼນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັງຕຶ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ ແນໃສ່ທຳລາຍວິວັດການເຈລະຈາ ແລະ ຈະນຳໃຊ້ທຸກມາດຕະການ, ໃນນັ້ນມີທັງການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ເພື່ອບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍຂອງການເຄື່ອນໄຫວການທະຫານພິເສດ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)