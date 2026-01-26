ຂ່າວສານ
ປະທານາທິບໍດີສະຫະພັນ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຊົມເຊີຍຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin ຢັ້ງຢືນວ່າ ນີ້ແມ່ນເຫດການການເມືອງສຳຄັນ, ກຳນົດທິດທາງ, ວາງອອກບັນດາເປົ້າໝາຍໃຫຍ່ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບັນດານະໂຍບາຍຊີ້ຂາດສຳຄັນ, ບັນດາໜ້າທີ່, ມາດຕະການເພື່ອນຳ ຫວຽດນາມ ພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ, ຍືນຍົງໃນສັງກາດໃໝ່ ແລະ ກາຍເປັນປະເທດມີລາຍຮັບສູງໃນປີ 2045. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin ເນັ້ນໜັກວ່າ ເລື່ອງທ່ານ ໂຕເລິມ ສືບຕໍ່ຮັບການເລືອກຕັ້ງດຳລົງຕຳແໜ່ງເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານກາງພັກສະໄໝທີ XIV ນັ້ນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນໃຫ້ເຫັນຄວາມໄວ້ວາງໃຈດ້ານການເມືອງ, ການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງທ່ານໂຕເລິມ ໃນການວາງແຜນກຳນົດ, ຍົກອອກບັນດານະໂຍບາຍຊີ້ຂາດຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແບບຍືນຍົງ, ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຍົກສູງທີ່ຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ ບົນເວທີສາກົນ.
ຕາງໜ້າໃຫ້ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຜ່ານບັນດາສະໄໝກອງປະຊຸມໃຫຍ່, ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍມີເພື່ອນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ, ໃນນັ້ນ ມີ ໂຊຫວຽດ ໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ໃນປັດຈຸບັນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin ໄດ້ຕົກລົງເປັນເອກະພາບພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແລກປ່ຽນຢ່າງສ້າງສັນ, ເປີດອົກເປີດໃຈບົນຈິດໃຈເຂົ້າໃຈ, ເຄົາລົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດກົມກຽວເພື່ອຍົກລະດັບການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ເປີດກວ້າງໄປສູ່ບັນດາຂົງເຂດໃໝ່ທີ່ກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Putin ກໍເຊື້ອເຊີນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢ້ຽມຢາມ ລັດເຊຍ ໃນບໍ່ວ່າເວລາໃດທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກໍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນແລະ ເຊື້ອເຊີນທ່ານປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ໃນໄວໆນີ້.