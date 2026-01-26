Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ Vladimir Putin ໂອ້​ລົມ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ກັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ ໂຕ​ເລິມ ຊົມ​ເຊີຍ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ XIV ຂອງ​ພັກ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 24 ມັງກອນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ໄດ້ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຊົມເຊີຍຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ.
  ບັນຍາກາດການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin (ພາບ: TTXVN)  

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin  ຢັ້ງຢືນວ່າ ນີ້ແມ່ນເຫດການການເມືອງສຳຄັນ, ກຳນົດທິດທາງ, ວາງອອກບັນດາເປົ້າໝາຍໃຫຍ່ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບັນດານະໂຍບາຍຊີ້ຂາດສຳຄັນ, ບັນດາໜ້າທີ່, ມາດຕະການເພື່ອນຳ ຫວຽດນາມ ພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ, ຍືນຍົງໃນສັງກາດໃໝ່ ແລະ ກາຍເປັນປະເທດມີລາຍຮັບສູງໃນປີ 2045. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin ເນັ້ນໜັກວ່າ ເລື່ອງທ່ານ ໂຕເລິມ ສືບຕໍ່ຮັບການເລືອກຕັ້ງດຳລົງຕຳແໜ່ງເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານກາງພັກສະໄໝທີ XIV ນັ້ນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນໃຫ້ເຫັນຄວາມໄວ້ວາງໃຈດ້ານການເມືອງ, ການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງທ່ານໂຕເລິມ ໃນການວາງແຜນກຳນົດ, ຍົກອອກບັນດານະໂຍບາຍຊີ້ຂາດຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແບບຍືນຍົງ, ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຍົກສູງທີ່ຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ ບົນເວທີສາກົນ.

  ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ (ພາບ: TTXVN)  

ຕາງໜ້າໃຫ້ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຜ່ານບັນດາສະໄໝກອງປະຊຸມໃຫຍ່, ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍມີເພື່ອນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ, ໃນນັ້ນ ມີ ໂຊຫວຽດ ໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ໃນປັດຈຸບັນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin  ໄດ້ຕົກລົງເປັນເອກະພາບພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແລກປ່ຽນຢ່າງສ້າງສັນ, ເປີດອົກເປີດໃຈບົນຈິດໃຈເຂົ້າໃຈ, ເຄົາລົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດກົມກຽວເພື່ອຍົກລະດັບການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ເປີດກວ້າງໄປສູ່ບັນດາຂົງເຂດໃໝ່ທີ່ກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Putin ກໍເຊື້ອເຊີນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢ້ຽມຢາມ ລັດເຊຍ ໃນບໍ່ວ່າເວລາໃດທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກໍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນແລະ ເຊື້ອເຊີນທ່ານປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ໃນໄວໆນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ປັບ​ປຸງ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ໃໝ່

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ປັບ​ປຸງ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ “ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ” ໃນ​ໄລ​ຍະ​ໃໝ່

ວັນທີ 26 ມັງກອນ, ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ. ລາວ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ. ການຢ້ຽມຢາມ ໄດ້ດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 26 – 27 ມັງກອນ, ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາ, ປະກອບສ່ວນຍົກລະດັບການພົວພັນ ແລະ ກຳນົດທິດການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ແທດຈິງຂອງໄລຍະພັດທະນາໃໝ່.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top