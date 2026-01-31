Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ສ​ະ​ພາ​ເຫ່ງ​ຊາດ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ແຂວງ ດົ່ງ​ທາບ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ, ປະທານສະພາເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ ພ້ອມກັບຄະນະຕິດຕາມກວດກາ ໄດ້ການເຮັດວຽກກັບກຳມະທິການເລືອກຕັ້ງແຂວງ ດົ່ງທາບ ກ່ຽວກັບວຽກງານເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ (ພາບ: VOV)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ມັງກອນ, ຢູ່ແຂວງດົງທາບ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ, ປະທານສະພາເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ ພ້ອມກັບຄະນະຕິດຕາມກວດກາ ໄດ້ການເຮັດວຽກກັບກຳມະທິການເລືອກຕັ້ງແຂວງ ດົ່ງທາບ ກ່ຽວກັບວຽກງານເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ ທຸກຂັ້ນອາຍຸການ 2026 – 2031. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ສະເໜີວ່າ:

ຕ້ອງເຊື່ອມຊືມ, ປະຕິບັດບັນດາເນື້ອໃນຄຳເຫັນຊີ້ນຳສຳຄັນຂອງສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມຢູ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຜັນຂະຫຍາຍການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ແລະ ສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນອາຍຸການ 2026 – 2031 ຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ຮັບປະກັນການເລືອກຕັ້ງໄດ້ດຳເນີນຢ່າງມີປະຊາທິປະໄຕ, ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ປອດໄພ, ປະຢັດ, ເລືອກເອົາຜູ້ດີເດັ່ນກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດ ແລະ ຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ; ສົມກັບເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ເຈດຈຳນົງ, ຄາດຫວັງ ແລະ ສິດເປັນເຈົ້າຂອງປະຊາຊົນໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

