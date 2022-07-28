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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫ້ວ ເຮັດ​ວຽກ ກັ​ບ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ ​ພັກ​ແຂວງ ກ໋​ວາງ​ນາມ

ໂດຍສືບຕໍ່ການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ບັນດາແຂວງຕອນໃຕ້ພາກກາງ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ກໍລະກົດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳ ພັກແຂວງ ແຂວງກ໋ວາງນາມ.

ໂດຍສືບຕໍ່ການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ບັນດາແຂວງຕອນໃຕ້ພາກກາງ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ກໍລະກົດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳ ພັກແຂວງ ແຂວງກ໋ວາງນາມ.

    

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ (ພາບ: TTXVN)

ກ່ຽວກັບບາງມາດຕະການ, ໜ້າທີ່ເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງແຂວງໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ສະເໜີໃຫ້ແຂວງກ໋ວາງນາມສ້າງແບບຢ່າງໃນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ຟື້ນຟູການທ່ອງທ່ຽວພາຍຫຼັງພະຍາດໂຄວິດ - 19, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການບໍລິການ, ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງມີບາດກ້າວບຸກທະລຸ ຢ່າງແຮງ, ຕິດແທດກັບມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ການແນະນຳຂອງລັດຖະບານໃນໜ້າທີ່ວາງແຜນກຳນົດ. ທ່ານກ່າວວ່າ:

ທາງແຂວງຄວນສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ, ວຽກງານຕອບບຸນແທນຄຸນ, ປັບປຸງການແພດຂັ້ນຮາກຖານ, ການແພດປ້ອງກັນ, ເພີ່ມທະວີພະນັກງານໃຫ້ແກ່ເຂດປະຊາຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ, ເຂດພູສູງ. ຍູ້ແຮງວຽກງານປະຕິບັດການປະຢັດ, ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ, ປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໄພຫຍໍ້ທໍ້. ຜັນຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະຊີ້ນຳການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂັ້ນແຂວງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທົ່ວສັງ​ຄົມ ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ​, ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້​ບຸນ​ຄຸນ​ຕໍ່​ຜູ້​ມີ​ຄຸນ​ງາມ​ຄວາມ​ດີຕໍ່​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ທົ່ວສັງ​ຄົມ ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ​, ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້​ບຸນ​ຄຸນ​ຕໍ່​ຜູ້​ມີ​ຄຸນ​ງາມ​ຄວາມ​ດີຕໍ່​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ປີ 2022, ຄົບຮອບ 75 ປີແຫ່ງວັນທະຫານເສຍອົງຄະ, ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ເຊິ່ງແມ່ນວັນສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ, ອາໄລຫາຄຸນງາມຄວາມດີຂອງນັກຮົບວິລະຊົນ, ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ທະຫານເສຍອົງຄະໄດ້ອຸທິດສ່ວນເພື່ອເອກະລາດ, ເສລີພາບ ແລະ ການທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ, ເພື່ອຄວາມຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນ. ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ, ອາໄລຫາໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທຸກທ້ອງຖິ່ນໃນຊຸມວັນນີ້, ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງການນຳຂັ້ນສູງຂອງພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ອັນໄດ້ເປັນການຢັ້ງຢືນຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານທະຫານເສຍອົງຄະ, ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງພັກ, ລັດ ຕໍ່ທະຫານເສຍອົງຄະ, ທະຫານເຈັບປ່ວຍ ແລະ ຄອບຄົວນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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ບໍລິການຮູບພາບ


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