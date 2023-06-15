ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເຈລະຈາ ກັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສ.ກົດດີວົວ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກົດດີວົວ Adama Bictogo ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 – 16 ມິຖຸນາຢ່າງສົມກຽດ. ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ດຳເນີນການເຈລະຈາ.
ທີ່ການເຈລະຈາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືການຮ່ວມມືກັບ ອາບຟຼິກກາ ເປັນສຳຄັນ, ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນບັນດາມາດຕະການເພື່ອແນໃສ່ນຳການພົວພັນເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ, ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດໃນທຸກຊ່ອງທາງ, ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນໃນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສ້າງຄວາມສະດວກຢ່າງສຸດຂີດໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເພດສິນຄ້າທີ່ເປັນທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະປະເທດແຊກຊືມເຂົ້າຕະຫຼາດຂອງກັນ.
ສ່ວນທ່ານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກົດດີວົວ Adama Bictogo ຫວັງວ່າສອງຝ່າຍຈະຄົ້ນຄ້ວາເພື່ອເປີດສາຍການບິນໂດຍກົງ ຫວຽດນາມ - ກົດດີວົວ ແລະ ກົງກັນຂ້າມ, ສະເໜີຫວຽດນາມຊ່ວຍພັດທະນາບຳລຸງສ້າງວິຊາຊີບໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ ກົດດີວົວ, ປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາວາງງານ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນຂົງເຂດຄອບພິວເຕີ, ກົນຈັກ, ເອເລັກໂຕນິກ.