ຂ່າວສານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ: ຍົກສູງຄຸນນະພາບວຽກງານສ້າງກົດໝາຍ 12/05/2026 ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ຮຽກຮ້ອງບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກາດໃຊ້ເອກະສານດ້ານກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດເຈິ່ນແທັງເໝິນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VOV)ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 2 ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາລັດທິບັນຍັດສະບັບປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງລັດຖິບັນຍັດໂຮມເອກະສານດ້ານກົດໝາຍເຂົ້າກັນ, ພິຈາລັດຖິການລາຍງານວຽກງານຄົ້ນຄ້ວາຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງປະຊາຊົນ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ເດືອນມີນາ ແລະ ເມສາ 2026. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ຮຽກຮ້ອງບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກາດໃຊ້ເອກະສານດ້ານກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຄວາມຮຽກຮ້ອງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ , ບັນດາກົດໝາຍຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດຕ້ອງຄັດຕິດພ້ອມມະຕິເພື່ອໃຫ້ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ປະເມີນ. ຕ້ອງປ່ຽນແປງໃໝ່ຈິນຕະນາການໃນການສ້າງກົດໝາຍ, ກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງບົດບາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບໃນວຽກງານສ້າງກົດໝາຍ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)