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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ກັບ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ - ອາກ​ເມ​ນີ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ສ.ອາກເມນີ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 02 ເມສາ ຕາມເວລາຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການໂອ້ລົມສົນທະນາລະຫວ່າງວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ອາກເມນີ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ເຂົ້າຮ່ວມການໂອ້ລົມສົນທະນາ

ກ່າວຄຳເຫັນໃນການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຫວຽດນາມ ແລະ ອາກເມນີ ລ້ວນແຕ່ມີພື້ນຖານເສດຖະກິດເປີດ, ການສົ່ງອອກສວມບົດບາດສຳຄັນ, ມີກຳລັງຄວາມສາມາດຮັບມືກັບບັນດາຫຼັກການການຄ້າສາກົນ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍເຈາະຈີ້ມບາງການກຳນົດທິດລະອຽດ ເຊິ່ງວິສາຫະກິດສອງປະເທດສາມາດພິຈາລະນາ, ນັ້ນແມ່ນເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາວິສາຫະກິດສອງຝ່າຍຈະພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ລົງທຶນເຂົ້າບັນດາໂຄງການພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ພະລັງງານແຮງລົມ ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂະໜາດນ້ອຍ, ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວໜ້າຂອງ ອາກເມນີ ແລະ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ອຸດົມສົມບູນຂອງ ຫວຽດນາມ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:

        “ສະເໜີໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ສະຫະສະມາຄົມເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນຂົວຕໍ່ເພື່ອຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນ, ການຮ່ວມມືຕາມຫຼັກການ “ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ, ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງປະສົບຜົນສຳເລັດ”, ບົນພື້ນຖານໜູນຊ່ວຍເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດຮ່ວມມືຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຮອບດ້ານ, ຍົກສູງຄວາມສາມາດແກ້ງແຍ້ງ, ພ້ອມກັນຂຸດຄົ້ນຕະຫຼາດຂອງກັນ ແລະ ພາກພື້ນ, ເຂົ້າຮ່ວມລະບົບມູນຄ່າການຜະລິດໃນພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກຢ່າງເລິກເຊິ່ງ”.

        ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ກໍ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຫໍພິພິທະພັນປະຫວັດສາດແຫ່ງຊາດ ອາກເມນີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຖື​ຍີ່​ປຸ່ນ​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ແຖວ​ໜ້າ​ຢ່າງ​ສະ​ເໝີ​ຕົ້ນ​ສະ​ເໝີ​ປາຍ

ຫວຽດ​ນາມ ຖື​ຍີ່​ປຸ່ນ​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ແຖວ​ໜ້າ​ຢ່າງ​ສະ​ເໝີ​ຕົ້ນ​ສະ​ເໝີ​ປາຍ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືຍີ່ປຸ່ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ແມ່ນເພື່ອນມິດທີ່ຈິງຈັງ ແລະ ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມໃນວິວັດການພັດທະນາ.
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