ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ເຂົ້າຮ່ວມການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ອາກເມນີ
ກ່າວຄຳເຫັນໃນການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຫວຽດນາມ ແລະ ອາກເມນີ ລ້ວນແຕ່ມີພື້ນຖານເສດຖະກິດເປີດ, ການສົ່ງອອກສວມບົດບາດສຳຄັນ, ມີກຳລັງຄວາມສາມາດຮັບມືກັບບັນດາຫຼັກການການຄ້າສາກົນ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍເຈາະຈີ້ມບາງການກຳນົດທິດລະອຽດ ເຊິ່ງວິສາຫະກິດສອງປະເທດສາມາດພິຈາລະນາ, ນັ້ນແມ່ນເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາວິສາຫະກິດສອງຝ່າຍຈະພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ລົງທຶນເຂົ້າບັນດາໂຄງການພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ພະລັງງານແຮງລົມ ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂະໜາດນ້ອຍ, ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວໜ້າຂອງ ອາກເມນີ ແລະ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ອຸດົມສົມບູນຂອງ ຫວຽດນາມ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:
“ສະເໜີໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ສະຫະສະມາຄົມເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນຂົວຕໍ່ເພື່ອຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນ, ການຮ່ວມມືຕາມຫຼັກການ “ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ, ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງປະສົບຜົນສຳເລັດ”, ບົນພື້ນຖານໜູນຊ່ວຍເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດຮ່ວມມືຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຮອບດ້ານ, ຍົກສູງຄວາມສາມາດແກ້ງແຍ້ງ, ພ້ອມກັນຂຸດຄົ້ນຕະຫຼາດຂອງກັນ ແລະ ພາກພື້ນ, ເຂົ້າຮ່ວມລະບົບມູນຄ່າການຜະລິດໃນພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກຢ່າງເລິກເຊິ່ງ”.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ກໍ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຫໍພິພິທະພັນປະຫວັດສາດແຫ່ງຊາດ ອາກເມນີ.