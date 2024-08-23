ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ສົມມາດ ພົນເສນາ
ທ່ານປະທານສະພາແຫງຊາດ ເຈິ່ນແທງເໝິນ ຕີລາຄາສູງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງສອງພັກ, ສອງລັດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ສອງຝ່າຍໄດ້ມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ, ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ; ສົມທົບກັນປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ຕົກລົງເຊິ່ງສອງຝ່າຍໄດ້ລົງນາມ. ນອກຈາກການເຄື່ອນໄຫວການທູດຂອງພັກ, ລັດ ແລ້ວ ການພົບປະປະຊາຊົນກໍດຳເນີນໄປຢ່າງຟົດຟື້ນ, ເລິກເຊິ່ງ ຜ່ານບັນດາຊ່ອງທາງຂອງແນວໂຮມປະເທດຊາດ, ສະຫະພັນບັນດາອົງການມິດຕະພາບ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ, ທຸກຂັ້ນ; ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນຢູ່ກົນໄກ, ເວທີປາໄສປະຊາຊົນຫຼາຍຝ່າຍໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.