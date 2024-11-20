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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ອາກ​ເມ​ເນຍ Elen Simonyan ເຂົ້າຄຳ​ນັບສຸ​ສານປະ​ທານ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ Alen Simonyan ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສ. ອາກເມເນຍ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ສ. ອາກເມເນຍ ໄດ້ເຂົ້າຄຳນັບສຸສານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສ. ອາກເມເນຍ Alen Simonyan ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນ ເຂົ້າຄຳນັບສຸສານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ (ພາບ: quochoi.vn)

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສ. ອາກເມເນຍ Alen Simonyan ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດລະດັບຊາດພິເສດ ວັນໝຽວ - ກວັກຕື໋ຢາມ ເຊິ່ງເປັນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງທຳອິດຂອງ ຫວຽດນາມ. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ອາກເມເນຍ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະໄດ້ຮັບຟັງການແນະນຳກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງທຳອິດຂອງ ຫວຽດນາມ, ບ່ອນຕິດພັນກັບມູນເຊື້ອດຸໝັ່ນຮ່ຳຮຽນຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ.

        ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ອາກເມເນຍ ແຕ່ວັນທີ 17 – 23 ພະຈິກ, ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມທຳອິດຂອງການນຳອົງການນິຕິບັນຍັດ ອາກເມເນຍ ພາຍຫຼັງ 30 ກວ່າປີແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງສອງປະເທດ; ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ອາກເມເນຍ ຖືການພົວພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ການຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານກັບ ຫວຽດນາມ ໃນທຸກຂົງເຂດເປັນສຳຄັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການນຳພັກ, ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມໃຫ້ການຕ້ອນຮັບປະທານສະພາແຫ່ງຊາດອາກເມເນຍ Alen Simonyan

ການນຳພັກ, ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມໃຫ້ການຕ້ອນຮັບປະທານສະພາແຫ່ງຊາດອາກເມເນຍ Alen Simonyan

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ, ທ່ານ Alen Simonyan ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສ. ອາກເມເນຍ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 17 - 23 ພະຈິກ.
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