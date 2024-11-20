ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ອາກເມເນຍ Elen Simonyan ເຂົ້າຄຳນັບສຸສານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສ. ອາກເມເນຍ Alen Simonyan ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດລະດັບຊາດພິເສດ ວັນໝຽວ - ກວັກຕື໋ຢາມ ເຊິ່ງເປັນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງທຳອິດຂອງ ຫວຽດນາມ. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ອາກເມເນຍ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະໄດ້ຮັບຟັງການແນະນຳກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງທຳອິດຂອງ ຫວຽດນາມ, ບ່ອນຕິດພັນກັບມູນເຊື້ອດຸໝັ່ນຮ່ຳຮຽນຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ.
ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ອາກເມເນຍ ແຕ່ວັນທີ 17 – 23 ພະຈິກ, ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມທຳອິດຂອງການນຳອົງການນິຕິບັນຍັດ ອາກເມເນຍ ພາຍຫຼັງ 30 ກວ່າປີແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງສອງປະເທດ; ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ອາກເມເນຍ ຖືການພົວພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ການຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານກັບ ຫວຽດນາມ ໃນທຸກຂົງເຂດເປັນສຳຄັນ.