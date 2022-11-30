ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ້ງເຫວະ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ອົດສະຕາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ ຢ່າງເປັນທາງການ
ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມອົດສະຕາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ ຢ່າງເປັນທາງການ ຄັ້ງທຳອິດຂອງ ທ່ານ ເວືອງດີ້ງເຫວະ ໃນຖານະຕຳແໜ່ງເປັນປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ກໍ່ເປັນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງທຳອິດ ຂອງການນຳຂັ້ນສູງ ຂອງຫວຽດນາມ ທີ່ໄປຍັງສອງປະເທດ ນັບແຕ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ສອງປະເທດ ເປີດປະຕູຢ່າງສົມບູນ ພາຍຫຼັງໂລກລະບາດ ໂຄວິດ 19.
ໂດຍຮັບຄຳເຊີນຂອງ ທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ອົດສະຕາລີ Malyon Dick, ທ່ານນາງປະທານສະພາສູງ ອົດສະຕາລີ Sue Lines ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ນິວຊີແລນ Adrian Rurawhe, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ພະຈິກ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ້ງເຫວະ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເດີນທາງອອກຈາກ ຮ່າໂນ້ຍ ຢ້ຽມຢາມ ອົດສະຕາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ ຢ່າງເປັນທາງການ. ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມອົດສະຕາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ ຢ່າງເປັນທາງການ ຄັ້ງທຳອິດຂອງ ທ່ານ ເວືອງດີ້ງເຫວະ ໃນຖານະຕຳແໜ່ງເປັນປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ກໍ່ເປັນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງທຳອິດ ຂອງການນຳຂັ້ນສູງ ຂອງຫວຽດນາມ ທີ່ໄປຍັງສອງປະເທດ ນັບແຕ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ສອງປະເທດ ເປີດປະຕູຢ່າງສົມບູນ ພາຍຫຼັງໂລກລະບາດ ໂຄວິດ 19.
ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ດຳເນີນນັບແຕ່ວັນທີ 30 ພະຈິກ ຫາ ວັນທີ 6 ທັນວາ, ໃນສະພາບການທັງ ອົດສະຕາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ ພວມຍູ້ແຮງການຟື້ນຟູເສດຖະກິດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວການຕ່າງປະເທດ; ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບສອງປະເທດກຳລັງພັດທະນາຢ່າງສະດວກ, ມີປະສິດທິຜົນ ນັບທັງໃນໄລຍະໂລກລະບາດ ໂຄວິດ 19.