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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ: ສື່ມວນຊົນ ນຳສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດຫຍັບ​ໃກ້​ກັບ​ຜູ້​ມີ​ສິດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນ ບັນດາໝາກຜົນຂອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໃນໄລຍະຜ່ານມາມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດຂອງອົງການສື່ມວນຊົນ, ບັນດານັກຂ່າວ, ບັນນາທິການ, ນັກຖ່າຍທຳ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ເປັນປະທານການພົບປະກັບອົງການສື່ມວນຊົນ ຫວຽດນາມ (ພາບ: VOV)

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 100 ປີແຫ່ງວັນສື່ມວນຊົນປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ(21/6/1925-21/6/2025), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ເປັນປະທານການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ພົບປະກັບອົງການສື່ມວນຊົນ ຫວຽດນາມ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນ ບັນດາໝາກຜົນຂອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໃນໄລຍະຜ່ານມາມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດຂອງອົງການສື່ມວນຊົນ, ບັນດານັກຂ່າວ, ບັນນາທິການ, ນັກຖ່າຍທຳ. ສື່ມວນຊົນໄດ້ນຳສະພາແຫ່ງຊາດຫຍັບໃກ້ກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ນຳເອົາສະພາບການດຳລົງຊີວິດ, ຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງມາກອງປະຊຸມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.ພິເສດ, ສື່ມວນຊົນໄດ້ສ່ອງແສງຢ່າງຮອບດ້ານບັນດາບັນຫານັບແຕ່ເສດຖະກິດ ສັງຄົມ, ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍສັງຄົມຕະຫຼອດຮອດວຽກງານການຕ່າງປະເທດ, ກໍ່ສ້າງພັກ, ປ້ອງກັນຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໄພຫຍໍ້ທໍ້, ການຟຸມເຟືອຍ, ການປະຕິວັດປັບປຸງສັບຊ້ອນການຈັດຕັ້ງພະນັກງານ, ຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານ.

ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ເພື່ອໃຫ້ໜັງສືພິມສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດ, ສະແດງຈິດໃຈປ່ຽນແປງໃໝ່, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຖະແຫຼງຂ່າວເຖິງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີຕ້ອງໂຄສະນາກ່ຽວກັບບັນດາເຫດການສຳຄັນຍິ່ງຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ເປັນຢ່າງດີກ່ວາອີກ. ບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນ ຕ້ອງປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃໝ່ຂອງປະເທດຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກົງ​ຈັກ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ: ຈາກ​ທ່າ​ຮັບ ຫັນ​ມາ​ເປັນ​ສ້າງ​ສາ, ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ຮັບ​ໃຊ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ

ການ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກົງ​ຈັກ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ: ຈາກ​ທ່າ​ຮັບ ຫັນ​ມາ​ເປັນ​ສ້າງ​ສາ, ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ຮັບ​ໃຊ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ

ເພື່ອໃຫ້ກົງຈັກຂອງບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ ພາຍຫຼັງໂຮມເຂົ້າກັນໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງລຸລ່ວງນັບແຕ່ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ, ທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດ ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ, ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງຂັ້ນຕາແສງ (ກອງປະຊຸມ). ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກເປັນພິເສດວ່າ: ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການປະຕິວັດກ່ຽວກັບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງແມ່ນການຫັນປ່ຽນສະພາບການມາເປັນການສ້າງສາ, ເປັນເຈົ້າການຮັບໃຊ້, ແກ້ໄຂບັນດາວຽກງານ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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