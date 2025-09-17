Báo Ảnh Việt Nam

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ AIPA – 46: ພ້ອມ​ກັນ​ສ້າງ​ປະ​ຊາ​ຄົມທີ່​ຍືນ​ຍົງ, ຮ່ວມ​ມືກັນ​ຢ່າງ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນ

ໃນກອງປະຊຸມ AIPA – 46, ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຈະເຂົ້າຮ່ວມວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະ ແລະ ມີບົດກ່າວປາໄສສຳຄັນ.
ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ (ພາບ: ສະພາແຫ່ງຊາດ)

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານ Dato’ Johari Bin Abdul  ປະທານສະພາຕ່ຳ ມາເລເຊຍ, ປະທານກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ລັດຖະສະພາລະຫວ່າງຊາດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 46 (AIPA – 46)  ແລະ ທ່ານ Dato’ Awang Bemee Awang Ali Basah ປະທານສະພາສູງ ມາເລເຊຍ, ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະນາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ AIPA – 46 ແລະ ຢ້ຽມຢາມ ມາເລເຊຍ ຢ່າງເປັນທາງການ, ແຕ່ວັນທີ 16  ຫາວັນທີ 20 ກັນຍາ.

ຕາມທ່ານ ໂດນຕວັນຟອງ ຮອງປະທານກຳມາທິການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ໃນກອງປະຊຸມ AIPA – 46, ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຈະເຂົ້າຮ່ວມວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະ ແລະ ມີບົດກ່າວປາໄສສຳຄັນ:

“ຄາດວ່າ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຈະສຸມໃສ່ຊີ້ແຈ້ງບົດບາດຂອງລັດຖະສະພາລະຫວ່າງຊາດ ອາຊຽນ ເວົ້າລວມ ໃນການຊຸກຍູ້ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ມີລັກສະນະກວມລວມ ແລະ ຍືນຍົງ, ມຸ່ງໄປເຖິງວິໄສທັດປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ໃນປີ 2045. ສົ່ງເສີມການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ການສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງລັດຖະສະພາບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ເພື່ອພ້ອມກັນສ້າງປະຊາຄົມ.shຍືນຍົງ, ຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນ ກໍຄືໃນໂລກ. ຄາດວ່າ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍຈະຍົກໃຫ້ເຫັນທັດສະນະຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ທີ່ມີຕໍ່ການຮ່ວມມືພາຍໃນກຸ່ມ ແລະ ວຽກງານລັດຖະສະພາໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ເຄື່ອງເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກ​ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ເປົ້າ​ໝາຍບັນ​ລຸ​ 145 ຕື້ USD

ໃນສະພາບການພູມສາດການເມືອງ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີທົ່ວໂລກ ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງລຽນຕິດນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ພວມຫັນປ່ຽນຈາກ “ໂຮງງານຜະລິດ” ກາຍເປັນສູນນະວັດຕະກໍາເຕັກໂນໂລຢີສູງຂອງພາກພື້ນ” ເທື່ອລະກ້າວ. ດ້ວຍວົງເງິນສົ່ງອອກເຄື່ອງເອເລັກໂຕນິກບັນລຸກວ່າ 125 ຕື້ USD ໃນປີ 2024 ແລະ ທ່າອຽງພວມເຕີບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວ, ພ້ອມກັບການປະກົດຕົວຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ (R&D) ຕ່າງປະເທດທີ່ນັບມື້ນັບຫຼາຍ, ຫວຽດນາມ ພວມມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍ ສົ່ງອອກເຄື່ອງເອເລັກໂຕນິກໃຫ້ບັນລຸ 145 ຕື້ USD.
