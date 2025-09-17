ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ AIPA – 46: ພ້ອມກັນສ້າງປະຊາຄົມທີ່ຍືນຍົງ, ຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ
ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານ Dato’ Johari Bin Abdul ປະທານສະພາຕ່ຳ ມາເລເຊຍ, ປະທານກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ລັດຖະສະພາລະຫວ່າງຊາດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 46 (AIPA – 46) ແລະ ທ່ານ Dato’ Awang Bemee Awang Ali Basah ປະທານສະພາສູງ ມາເລເຊຍ, ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະນາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ AIPA – 46 ແລະ ຢ້ຽມຢາມ ມາເລເຊຍ ຢ່າງເປັນທາງການ, ແຕ່ວັນທີ 16 ຫາວັນທີ 20 ກັນຍາ.
ຕາມທ່ານ ໂດນຕວັນຟອງ ຮອງປະທານກຳມາທິການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ໃນກອງປະຊຸມ AIPA – 46, ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຈະເຂົ້າຮ່ວມວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະ ແລະ ມີບົດກ່າວປາໄສສຳຄັນ:
“ຄາດວ່າ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຈະສຸມໃສ່ຊີ້ແຈ້ງບົດບາດຂອງລັດຖະສະພາລະຫວ່າງຊາດ ອາຊຽນ ເວົ້າລວມ ໃນການຊຸກຍູ້ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ມີລັກສະນະກວມລວມ ແລະ ຍືນຍົງ, ມຸ່ງໄປເຖິງວິໄສທັດປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ໃນປີ 2045. ສົ່ງເສີມການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ການສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງລັດຖະສະພາບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ເພື່ອພ້ອມກັນສ້າງປະຊາຄົມ.shຍືນຍົງ, ຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນ ກໍຄືໃນໂລກ. ຄາດວ່າ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍຈະຍົກໃຫ້ເຫັນທັດສະນະຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ທີ່ມີຕໍ່ການຮ່ວມມືພາຍໃນກຸ່ມ ແລະ ວຽກງານລັດຖະສະພາໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ”.