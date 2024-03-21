ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດເຮັດວຽກກັບຄະນະວິສາຫະກິດຂອງສະພາດຳເນີນທຸລະກິດ ອາເມລິກາ - ອາຊຽນ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ມີນາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ເຮັດວຽກຜູ້ແທນກັບຄະນະວິສາຫະກິດຂອງສະພາດຳເນີນທຸລະກິດ ອາເມລິກາ - ອາຊຽນ (USABC), ລວມມີຜູ້ຕາງໜ້າຂອງວິສາຫະກິດ, ນັກລົງທຶນກວ່າ 90 ແຫ່ງ ໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ເຕັກໂນໂລຢີ; ຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ, ລົດໂອໂຕ; ພະລັງງານ; ສາທາລະນະສຸກ, ການບໍລິການດ້ານການເງິນ; ກະສິກຳ; ກອງທຶນລົງທຶນ; logistics, ໂຮງແຮມ, ການຜະລິດ ແລະ ເຄື່ອງສຳອາງ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດາເປົ້າໝາຍຈຸດສຸມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນ ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນບັນດາຂົງເຂດພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ລະບອບລະບຽບການ ແລະ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ; ຊຸກຍູ້ການໝູນໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ; ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຢັ້ງຢືນວ່າ:
“ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາການພົວພັນຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ຢ່າງແຮງ, ນຳຜົນປະໂຫຍດມາໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດສອງປະເທດ; ມານະພະຍາຍາມສ້າງກອບນິຕິກຳ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ສະດວກ, ມີສະຖຽນລະພາບ, ຈະແຈ້ງ, ເພື່ອໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດຕ່າງປະເທດ, ໃນນັ້ນ ມີບັນດາວິສາຫະກິດ ອາເມລິກາ, ສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວ, ເປີດກວ້າງຂອບເຂດ ແລະ ພັດທະນາຍາວນານຢູ່ ຫວຽດນາມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ ອາເມລິກາ ມີທ່າແຮງ ແລະ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມຕ້ອງການ; ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ ແລະ ພວມກຽມພ້ອມຮັບຟັງຄຳເຫັນ, ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຂອງປະຊາຄົມວິສາຫະກິດໃນນັ້ນ ມີບັນດາວິສາຫະກິດ ອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍຂອງ ຫວຽດນາມ”.