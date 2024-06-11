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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ​ຖະ​ຫວາຍ​ທູບທຽນ ອາ​ໄລ​ຫາ​ປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ຢູ່​ປັກ​ປໍ

ໂດຍສືບຕໍ່ໂຄງການເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງ ກ໋າວບັ່ງ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ມິຖຸນາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມໄດ້ໄປຈູດທູບທຽນ, ຖະຫວາຍດອກໄມ້ ອາໄລຫາປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ຫໍບູຊາປະທານໂຮ່ຈີມິນ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຈູດທູບທຽນ, ຖະຫວາຍດອກໄມ້ ອາໄລຫາປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ຫໍບູຊາປະທານໂຮ່ຈີມິນ

ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຕໍ່ດວງວິນຍານປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງເພິ່ນຕໍ່ພາລະກິດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ກູ້ຊາດ, ສ້າງສາປະເທດຊາດ. ທ່ານປະທານປະເທດ ສະເໜີອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າແຂວງ ກ໋າວບັ່ງ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດວຽກງານອະນຸລັກຮັກສາ, ປະຕິສັງຂອນເປັນຢ່າງດີ, ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອຂອງ ເຂດຮ່ອງຮອຍສະຖານປະຫວັດສາດ ລະດັບຊາດພິເສດ ປັກປໍ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ນ້ຳໃຈ, ຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນອັນເລິກເຊິ່ງ ຂອງຄົນລຸ້ນນີ້ຕໍ່ຄຸນງາມຄວາມດີທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຂອງເພິ່ນ.

ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ມິຖຸນາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ກໍ່ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນອະນຸບານ ປັກປໍ, ຕາແສງ ເຈື່ອງຮ່າ, ເມືອງຮ່າກ໋ວາງ; ໄປຢ້ຽມຢາມ, ໂອ້ລົມ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ພະນັກງານ, ນັກຮົບຕຳຫຼວດ ຕາແສງ ເຈືື່ອງຮ່າ, ເມືອງຮ່າກ໋ວາງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸດຮຽນຂັບຮ້ອງເພງພື້ນເມືອງໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ - ແຜ່ຂະຫຍາຍດົນຕີພື້ນເມືອງ ໃນໝູ່ນັກຮຽນ

ຊຸດຮຽນຂັບຮ້ອງເພງພື້ນເມືອງໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ - ແຜ່ຂະຫຍາຍດົນຕີພື້ນເມືອງ ໃນໝູ່ນັກຮຽນ

ຮູບແບບ “ຊຸດຮຽນຂັບຮ້ອງເພງພື້ນເມືອງໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ” ໂດຍສູນໜູນຊ່ວຍນັກຮຽນນັກສຶກສານະຄອນ ເກິ່ນເທີ ແລະ ໂຮງຮຽນສາມັນຖາຍບິ່ງເຢືອງ ສົມທົບກັນປະຕິບັດ ໄດ້ເປີດໂຕໃນເດືອນ ພຶດສະພາ ທີ່ຜ່ານມາ. ໂດຍໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍນັບແຕ່ວັນ 10 ມິຖູນາ ຊຸດຮຽນຂັບຮ້ອງເພງພື້ນເມືອງ ເຄື່ອນໄຫວໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກປະຈຳອາທິດຢູ່ ໂຮງຮຽນສາມັນຖາຍບິ່ງເຢືອງ. ຜ່ານນັ້ນກໍ່ເປັນການປຸກລຸກຄວາມເມົາມົວເພງພື້ນເມືອງໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກນ້ອງເພີ່ມຄວາມນິຍົມດົນຕີພື້ນເມືອງຂອງບັນດາເຜົ່າ
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