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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ມອບ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ 2 ຕຳ​ແໜ່ງ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ແລະ 4 ຕຳ​ແໜ່ງລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ​ໄລ​ຍະ 2021 – 2026

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີປະກາດ ແລະ ມອບຂໍ້ຕົກລົງຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງບັນດາຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີອາຍຸການ 2021 – 2026.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ມອບຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານມາຍວັນຈິງ ແລະ ທ່ານ ຫງວຽນຈີຢຸງ ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ (ພາບ: xaydungchinhsach.chinhphu.vn)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ກຸມພາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີປະກາດ ແລະ ມອບຂໍ້ຕົກລົງຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງບັນດາຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີອາຍຸການ 2021 – 2026. ໂດຍໄດ້ຮັບການມອບສິດຈາກປະທານປະເທດ, ທ່ານນາງ ຟ້າມແທັງຮ່າ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກາດຂໍ້ຕົກລົງຂອງປະທານປະເທດວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຕຳແໜ່ງຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສຳລັບທ່ານ ມາຍວັນຈິງ ແລະ ທ່ານ ຫງວຽນຈີຢຸງ; ຕຳແໜ່ງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກໍ່ສ້າງ ສຳລັບທ່ານ ເຈິ່ນຮົ່ງມິງ; ລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີສຳລັບທ່ານ ຫງວຽນແມ້ງຮຸ່ງ; ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມສຳລັບທ່ານ ໂດະດຶກຢຸຍ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງບັນດາເຜົ່າ ແລະ ສາສະໜາສຳລັບທ່ານ ດ່າວງອກຢຸງ.

        ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຈີຢຸງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ນີ້ແມ່ນຄວາມເປັນກຽດອັນສູງສົ່ງ, ພ້ອມທັງແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ ໂດຍພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນມອບໝາຍໃຫ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ລັດ​ຖະ​ບານ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ)

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ລັດ​ຖະ​ບານ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ)

ໂດຍສືບຕໍ່ກອງປະຊຸມວິສາມັນຄັ້ງທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ກຸມພາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ (ຮ່າໂນ້ຍ), ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ (ສະບັບປັບປຸງ) ດ້ວຍຈຳນວນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ 463/485 ເຂົ້າຮ່ວມການລົງຄະແນນສຽງໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ, ກວມເອົາອັດຕາ 96,86%. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ (ສະບັບປັບປຸງ) ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນທີ 01 ມີນາ 2025.
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