ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ບັນດາປະເທດ ເຂົ້າຍື່ນສານຕາຕັ້ງ
ໃນການຕ້ອນຮັບທ່ານ James Nickel ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ການາດາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນລະຫວ່າງສອງປະເທດ ແມ່ນຍັງໃຫຍ່ຫຼວງຢູ່, ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານສະເໜີໃຫ້ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດເຊື່ອມຕໍ່, ຊຸກຍູ້ວົງເງິນການຄ້າ 2 ຝ່າຍໃຫ້ສົມກັບກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າໄດ້ປຽບຂອງແຕ່ລະປະເທດ.
ສ່ວນທ່ານ James Nickel ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ການາດາ ຢັ້ງຢືນວ່າ ການາດາ ແບ່ງປັນກັບ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການຮັກສາສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບການຮ່ວມມືພັດທະນາ; ພ້ອມທັງປາດຖະໜາສອງຝ່າຍຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືທາງດ້ານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຂໍ້ລິເລີ່ມສັນຕິພາບ; ກໍຄືຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ…
ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Pekka Voutilainen ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແຟງລັງ ມາປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ທ່ານ ເລືອງເກື່ອງ ກໍໄດ້ຮັບສານຕາຕັ້ງຂອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ 4 ປະເທດ ທີ່ມາຈາກ Jamaica, Tunisia, Slovenia ແລະ Tajikistan.