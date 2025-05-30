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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງ ແລະ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຮຸງ​ກາ​ຣີ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ພາບ​ຖ່າຍຂອງ​ນັກ​ຖ່າຍ​ຮູບ Dezso Bozoky

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຮຸງກາຣີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ງານວາງສະແດງແມ່ນສິ່ງພິສູດໃຫ້ເຫັນ ວ່າ ສອງຊາດຮຸງກາຮີ ແລະ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມຮູ້ຈັກກັນມາແຕ່ດົນນານແລ້ວກ່ອນເວລາທີ່ສອງປະເທດ ຈະສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (1950), ພິເສດແມ່ນຊາວຮຸງກາຣີ ໄດ້ຮູ້ຈັກເຖິງຊາວ ຫວຽດນາມ ຜ່ານບັນດາພາບຖ່າຍຍາມຕົ້ນສະຕະວັດທີ 20.
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ແລະ ທ່ານ ປະທານາທິບໍດີ ຮຸງກາຣີ Sulyok Tamas ຕັດແຖບຜ້າໄຂງານວາງສະແດງ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ພຶດສະພາ, ຢູ່ໂຮງແຮມ Metropole, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ແລະ ພັນລະຍາພ້ອມກັບທ່ານ ປະທານາທິບໍດີ ຮຸງກາຣີ Sulyok Tamas ແລະ ພັນລະຍາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍໂດຍສະຖານທູດ ຮຸງກາຣີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນ ເຊິ່ງວາງສະແດງບັນດາພາບຖ່າຍຂອງທ່ານໝໍ - ນັກຖ່າຍຮູບຊາວຮຸງກາຮີ Bozoky Dezso (1871-1957). 

ບັນດາພາບຖ່າຍທີ່ໄດ້ວາງສະແດງໃນງານວາງສະແດງຄັ້ງນີ້ຂອງນັກຖ່າຍຮູບ Bozoky Dezso ແມ່ນຮູບສຳເນົາດີຈີຕອນ ຈາກຊຸດສະສົມຂອງຫໍພິພິທະພັນວິຈິດສິນ Budapest ແລະ ຫໍພິພິທະພັນສິລະປະອາຊີ Ferenc Hopp ສະແດງໃຫ້ເຫັນອາຄານທີ່ພົ້ນເດັ່ນຫຼື ບາງສະຖານທີ່ທີ່ຍາມຕົ້ນສະຕະວັດທີ 20 ຂອງນະຄອນ ໄຊງ່ອນໃນເມື່ອກອນ ປັດຈຸບັນແມ່ນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ຍັງຄົງຕົວມາຮອດປັດຈຸບັນ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ບັນດາພາບຖ່າຍນີ້ໄດ້ຮັບການແນະນຳເປັນວົງກວ້າງເຖິງມະຫາຊົນ ຫວຽດນາມ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຮຸງກາຣີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ງານວາງສະແດງແມ່ນສິ່ງພິສູດໃຫ້ເຫັນ  ວ່າ ສອງຊາດຮຸງກາຮີ ແລະ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມຮູ້ຈັກກັນມາແຕ່ດົນນານແລ້ວກ່ອນເວລາທີ່ສອງປະເທດ ຈະສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (1950), ພິເສດແມ່ນຊາວຮຸງກາຣີ ໄດ້ຮູ້ຈັກເຖິງຊາວ ຫວຽດນາມ ຜ່ານບັນດາພາບຖ່າຍຍາມຕົ້ນສະຕະວັດທີ 20. ດັ່ງນັ້ນງານວາງສະແດງແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳທີ່ພົ້ນເດັ່ນເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງການພົວພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ການຮ່ວມມືແບບຍືນຍົງລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຮຸງກາຮີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈິຢູງ ພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງເສດຖະກິດອຸດສາຫະກຳ ຍີ່ປຸ່ນ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈິຢູງ ພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງເສດຖະກິດອຸດສາຫະກຳ ຍີ່ປຸ່ນ

ໃນຂອບເຂດການໄປປະຕິບັດງານ ຍີ່ປຸ່ນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມອະນາຄົດອາຊີ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ພຶດສະພາ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງໂຕກຽວ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈິງຢູງ ໄດ້ມີການພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງເສດຖະກິດອຸດສາຫະກຳ ຍີ່ປຸ່ນ Muto Yoji.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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