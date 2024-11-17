ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ພົບປະສອງຝ່າຍເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາສຸດຍອດ APEC
ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານ Christopher Luxon, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນິວຊີແລນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກພັດທະນາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບນິວຊີແລນ. ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອກເກືອງ ຂອບໃຈລັດຖະບານ ນິວຊີແລນໄດ້ສະໜອງບ້ວງເງິນໜູນຊ່ວຍທີ່ມີມູນຄ່າ 1 ລ້ານ NZD ໃຫ້ແກ່ຫວຽດນາມ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນຕາມມາຈາກພາຍຸ Yagi.
ທີ່ການພົບປະລະຫວ່າງທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອກເກືອງ ກັບທ່ານ Prabowo Subiantປະທານາທາບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ຊຸກຍູ້ນຳການພົວພັນສອງປະເທດຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່, ສູ້ຊົນນຳວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍບັນລຸ 18 ຕື້ USD ໃນປີ 2028 (ປີ 2023 ບັນລຸເກືອບ 14 ຕື້ USD), ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ສິນໃນນ້ຳ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ Halal ຂອງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ ອິນໂດເນເຊຍ, ຍູ້ໄວການເຈລະຈາລົງນາມການຮ່ວມມືການຄ້າເຂົ້າສານ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Li Jiachao ຫົວໜ້າເຂດປົກຄອງພິເສດ ຮົງກົງ , ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມສະເໝີຕົ້ນສະໝີປາຍຖືການພັດທະນາການພົວພັນຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງມິດຕະພາບ, ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານກັບຈີນ ແມ່ນການຄັດເລືອກຍຸດທະສາດ, ແມ່ນບຸລິມະສິດແຖວໜ້າໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມ; ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ເຄົາລົບ, ສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍ “ໜຶ່ງປະເທດ ສອງລະບອບ”.