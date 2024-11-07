ຂ່າວສານ ປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຈີເລ, ເປຣູ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາຂັ້ນສູງ APEC 2024 07/11/2024 ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກືອງຈະນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄປຢ້ຽມຢາມຈີເລໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9 - 12 ພະຈິກ 2024. ທ່ານ ປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ (ພາບ: nhandan.vn)ວັນທີ 6 ພະຈິກ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ອອກແຈ້ງການໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຈີເລ Gabriel Boric Font ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ເປຣູ ນາງ Dina Ercilia Boluarte Zegarra, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກືອງຈະນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄປຢ້ຽມຢາມຈີເລໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9 - 12 ພະຈິກ 2024, ໄປຢ້ຽມຢາມເປຣູ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສັບປະດາຂັ້ນສູງເວທີປາໄສການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) 2024 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ລີມາ, ເປຣູ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12 - 16 ພະຈິກ 2024. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)