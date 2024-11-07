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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງ ຈະ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ຈີ​ເລ, ເປ​ຣູ ແລະ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ສັບ​ປະ​ດາ​ຂັ້ນ​ສູງ APEC 2024

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກືອງຈະນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄປຢ້ຽມຢາມຈີເລໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9 - 12 ພະຈິກ 2024.
ທ່ານ ປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ (ພາບ: nhandan.vn)
ວັນທີ 6 ພະຈິກ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ອອກແຈ້ງການໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຈີເລ Gabriel Boric Font ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ເປຣູ ນາງ Dina Ercilia Boluarte Zegarra, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກືອງຈະນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄປຢ້ຽມຢາມຈີເລໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9 - 12 ພະຈິກ 2024, ໄປຢ້ຽມຢາມເປຣູ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສັບປະດາຂັ້ນສູງເວທີປາໄສການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) 2024  ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ລີມາ, ເປຣູ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12 - 16 ພະຈິກ 2024.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການນຳຫຼາຍປະເທດອວຍພອນທ່ານ Donald Trump

ການນຳຫຼາຍປະເທດອວຍພອນທ່ານ Donald Trump

ການນຳຫຼາຍປະເທດໄດ້ອອກສຽງອວຍພອນທ່ານ Donald Trump ທີ່ຮັບໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ, ຖືນີ້ແມ່ນໄຊຊະນະປະຫວັດສາດສຳລັບທ່ານ Donald Trump ເອງ ແລະ ຂອງອາເມລິກາ.
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