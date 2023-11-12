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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ການ​ນຳຫຼັກ​ແຫຼ່ງ​ແຂວງ ຝຸ​ອຽນ

ທ່ານປະທານປະເທດຕີລາຄາວ່າ ຝຸອຽນ ມີທ່າໄດ້ປຽບຫຼາຍຢ່າງ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຮັດວຽກກັບການນຳຫຼັກແຫຼ່ງແຂວງ ຝຸອຽນ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ພະຈິກ, ໃນຂອບເຂດການປະຕິບັດງານຢູ່ ຝຸອຽນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບການນຳຫຼັກແຫຼ່ງແຂວງ ຝຸອຽນ.    

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ສະເໜີໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ. ທ່ານປະທານປະເທດຕີລາຄາວ່າ ຝຸອຽນ ມີທ່າໄດ້ປຽບຫຼາຍຢ່າງ, ເຊັ່ນ: ປະຊາຊົນດຸໝັ້ນຂະຫຍັນພຽນ, ມີຫຼາຍຮ່ອງຮອຍ, ປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ ຄວນສ້າງແຜນຜັງພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນໃຫ້ສຳເລັດໃນໄວໆນີ້ ເພື່ອດຶງດູດບັນດາໂຄງການໃຫຍ່, ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ທ່ານກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຝຸອຽນ ຕ້ອງສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການສ້າງຊົນນະບົດໃໝ່, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແບບຍືນຍົງ, ເບິ່ງແຍງ, ຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ, ປະຕິບັດບັນດາໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂວັນບຸນໄມຕີຈິດມິດຕະພາບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ

ໄຂວັນບຸນໄມຕີຈິດມິດຕະພາບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ

ເຂົ້າຮ່ວມພິທີ, ມີຜູ້ຕາງຫນ້າການນຳ ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ ແລະສື່ສານ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ແຂວງ ແລະບັນດາພະແນກ, ຂະແຫນງການແຂວງເທື່ອທຽນເຫ້ວ. ຝ່າຍ ລາວມີການນຳກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ລາວ; ຜູ້ຕາງຫນ້າສະຖານທູດລາວ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ; ສະຖານກົງສູນ ລາວ ຢູ່ ດ່າຫນັງ,...
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