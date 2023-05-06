ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ມາຮອດ ລອນດອນ, ເລີ່ມຕົ້ນການເຂົ້າຮ່ວມພິທີ ຂຶ້ນຄອງລາຊະບັນລັງ ເຈົ້າຊີວິດ ອັງກິດ Charles III
ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ພຶດສະພາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຮອດ ສະໜາມບິນສາກົນ Hearthrow, ນະຄອນຫຼວງ ລອນດອນ, ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ, ເລີ່ມຕົ້ນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມພິທີ ຂຶ້ນຄອງລາຊະບັນລັງ ເຈົ້າຊີວິດ ອັງກິດ Charles III, ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງ ພະບໍລົມວົງສານຸວົງ ສະຫະດ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ແລະ ອຽກລັງເໜືອ.
ພາຍຫຼັງມາຮອດນະຄອນຫຼວງ ລອນດອນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ສະຖານທູດ ແລະ ພົບປະກັບປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ລາຊະອານາຈັກອັງກິດ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມສຳຄັນພິເສດຂອງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອັງກິດ ແລະ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສອງຝ່າຍພວມມານະພະຍາຍາມຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດ, ມຸ່ງໄປເຖິງການຍົກລະດັບການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ທ່ານກໍ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ພັກ, ລັດ ຍາມໃດກໍ່ຖືປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ສຳຄັນ, ບໍ່ສາມາດຕັດແຍກອອກຈາກຊົນຊາດ ຫວຽດນາມໄດ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຫວັງວ່າ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ອັງກິດຈະປະຕິດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບປະເທດປະຈຳເຖິ່ນເປັນຢ່າງດີ, ສືບຕໍ່ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງກີດຂວາງເພື່ອບັນລຸໄດ້ ບັນດາຜົນສຳເລັດຕື່ມອີກ. ພິເສດຕ້ອງຮັກສາຄວາມສາມັກຄີຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ເຊື່ອມຕໍ່ປະຊາຄົມ, ອ່ວາຍໜ້າເມື່ອຫາບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ຮັກສາສີສັນວັດທະນະທຳຂອງຊາດ.