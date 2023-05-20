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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ້​ວັນ​ເຖຶອງ ຢ້ຽມ​ຢາມ ຕາ​ແສງ​ຊົນນະ​ບົດ​ແບບ​ຢ່າງ ຊວັນ​ກຽນ-ນາມດິ້ງ

ທ່ານປະທານປະເທດໄດ້ຕີລາຄາສູງອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປຊຊ ຕາແສງ ທີ່ໄດ້ສາມັກຄີກັນ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກໍ່ສ້າງຕາແສງຊົນນະບົດແບບຢ່າງສຳເລັດຜົນ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍ້ວັນເຖຶອງ ໄປຢ້ຽມຢາມ ປຊຊ ຕາແສງຊົນນະບົດແບບຢ່າງ ຊວັນກຽນ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ພຶດສະພາ, ໃນລາຍການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນປະທານ ໂຮ່ຈິມິນ ຢ້ຽມຢາມແຂວງ ນາງດິ້ງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍ້ວັນເຖຶອງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ປຊຊ ຕາແສງຊົນນະບົດແບບຢ່າງ ຊວັນກຽນ-ເມືອງຊວັນເຈື່ອງ-ແຂວງນາມດິ້ງ. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດໄດ້ຕີລາຄາສູງອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປຊຊ ຕາແສງ ທີ່ໄດ້ສາມັກຄີກັນ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກໍ່ສ້າງຕາແສງຊົນນະບົດແບບຢ່າງສຳເລັດຜົນ. ທ່ານຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ພ້ອມກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ປຊຊ ຍາມໃດກໍ່ຕ້ອງຮັກສານ້ຳໃຈອາລົມຈິດກັບຜູ້ຢູ່ບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ, ຊ່ວຍເຫຼືອກັນບືນຕົວຂຶ້ນໃນຊີວິດການເປັນຢູ່; ເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງການຮ່ຳຮຽນ, ສຶກສາລູກຫຼານ ເພື່ອຕາແສງເປັນຊົນນະບົດແບບຢ່າງຢ່າງແທດຈິງ ສົມກັບມູນເຊື້ອແຫ່ງການຮ່ຳຮຽນທີ່ດີງາມຂອງບ້ານເກີດເມືອງນອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ ມາຮອດ Hiroshima ເລີ່ມຕົ້ນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G7 ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ ມາຮອດ Hiroshima ເລີ່ມຕົ້ນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G7 ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ

ໃນລາຍການໄປປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ ຈະເຂົ້າຮ່ວມບັນດາວາລະປຶກສາຫາລື, ເຂົ້າຮ່ວມປະກອບສ່ວນໃນຫຼາຍບັນຫາ.
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