ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ລົງພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ
ທີ່ການພົບປະ, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຕ່າງກໍສະແດງຄວາມສົນໃຈເຖິງບາງບັນຫາແທດຈິງ, ໃນນັ້ນມີ ແຜນຮ່າງ “ຍຸດທະສາດສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລັດແຫ່ງກົດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ສົມບູນແບບໃນປີ 2030, ກຳນົດທິດຮອດປີ 2045” ເຊິ່ງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳແຜນຮ່າງ. ແລກປ່ຽນກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງກ່ຽວກັບເນື້ອໃນດັ່ງກ່າວ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ບັນຫາສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລັດແຫ່ງກົດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ສົມບູນແບບ ເຊິ່ງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຫາກໍຮັບຮອງເອົາ, ນັ້ນແມ່ນລັດຂອງປະຊາຊົນ, ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອປະຊາຊົນ. ລັດນັ້ນ ມີແບບວິທີຄຸ້ມຄອງລັດໂດຍຂົງເຂດບໍລິຫານ, ຕຸລາການ, ນິຕິບັນຍັດ, ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກ, ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ, ສິດຂອງພົນລະເມືອງ. ບັນດາບັນຫາດັ່ງກ່າວ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ສົມບູນແບບ, ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງແຮງກວ່າໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ”.