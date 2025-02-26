ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດເລືອງເກື່ອງ ພົບປະກັບຄະນະຜູ້ແທນດີເດັ່ນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ
ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນແພດໝໍ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 70 ປີ (ວັນທີ 27 ກຸມພາ 1955 – 27 ກຸມພາ 2025) ວັນທີ 26 ກຸມພາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ພົບປະກັບຄະນະຜູ້ແທນພະນັກງານຂະແໜງສາທາລະນະສຸກທົ່ວປະເທດ ທີ່ເປັນວິລະຊົນແຮງງານ, ວິລະຊົນກຳລັງປະກອບອາວຸດ, ແພດໝໍປະຊາຊົນ, ສາດສະດາຈານ, ນັກວິທະຍາສາດ, ບັນດາທ່ານໝໍ, ນາງພະຍາບານ ແລະ ພະນັກງານຂະແໜງການຢາ.
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນການພົບປະ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ສະເໜີໃຫ້ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ພັດທະນາລະບົບສາທາລະນະສຸກທົ່ວປວງຊົນ, ຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ໄດ້ເຂົ້າເຖິງບັນດາການບໍລິການສາທາລະນະສຸກພື້ນຖານ; ສຸມໃສ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບສາທາລະນະສຸກລົງເລິກ, ລົງທຶນພັດທະນາໂຮງໝໍຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ, ສຸມໃສ່ເປັນເຈົ້າຂອງບັນດາເຕັກນິກ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີແພດສາດທີ່ທັນສະໄໝ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບການກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດ, ມຸ່ງໄປເຖິງການບັນລຸມາດຖານສາກົນ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດໄດ້ມອບນາມມະຍົດ “ທ່ານໝໍປະຊາຊົນ” ໃຫ້ແກ່ທ່ານໝໍດີເດັ່ນ 46 ຄົນ ຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ.