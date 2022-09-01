ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດສະເໜີໃຫ້ Lotte ສືບຕໍ່ລົງທຶນເຂົ້າຫຼາຍໂຄງການໃຫຍ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ
ປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຕີລາຄາໃນໄລຍະຜ່ານມາວ່າ, ກຸ່ມບໍລິສັດ Lotte ໂດຍແມ່ນກຸ່ມບໍລິສັດທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ທີ 5 ຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າສອງປະເທດ ເປັນເສົາຄ້ຳສຳຄັນໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ; ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວັງວ່າ Lotte ຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ສູ້ຊົນຍົກວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍໃຫ້ຂຶ້ນເຖິງ 100 ຕື້ USD ໂດຍໄວ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ Lotte ທີ່ໄດ້ລົງທຶນເຂົ້າຫວຽດນາມ ເກືອບ 5 ຕື້ USD ແລະ ຖືນີ້ແມ່ນຕະຫຼາດໃຫຍ່ອັນດັບທີ 3 ຂອງ Lotte ຖັດຈາກ ສ.ເກົາຫຼີ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ Lotte ສືບຕໍ່ລົງທຶນເຂົ້າຫຼາຍໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ນຳເອົາຜົນປະໂຫຍດມາໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍ.
ສ່ວນທ່ານ Shin Dong-bin ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ Lotte ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ກຸ່ມບໍລິສັດ ຄາດວ່າຈະລົງທຶນໃສ່ບາງໂຄງການຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ. Lotte ກໍ່ຊຸກຍູ້ການສ້າງລະບົບນິເວດ Startup ໜູນຊ່ວຍຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນ ຫວຽດນາມ, ລົງທຶນໃສ່ວິສາຫະກິດ Startup ຢູ່ ຫວຽດນາມ.