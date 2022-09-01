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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້ Lotte ສືບ​ຕໍ່​ລົງ​ທຶນ​ເຂົ້າຫຼາຍ​ໂຄງ​ການ​ໃຫຍ່​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ສິງຫາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Shin Dong – bin ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ Lotte ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
  ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຕ້ອນຮັບທ່ານ Shin Dong – bin ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ Lotte (ພາບ: TTXVN)  

ປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຕີລາຄາໃນໄລຍະຜ່ານມາວ່າ, ກຸ່ມບໍລິສັດ Lotte ໂດຍແມ່ນກຸ່ມບໍລິສັດທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ທີ 5 ຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າສອງປະເທດ ເປັນເສົາຄ້ຳສຳຄັນໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ; ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວັງວ່າ Lotte ຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ສູ້ຊົນຍົກວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍໃຫ້ຂຶ້ນເຖິງ 100 ຕື້ USD ໂດຍໄວ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ Lotte ທີ່ໄດ້ລົງທຶນເຂົ້າຫວຽດນາມ ເກືອບ 5 ຕື້ USD ແລະ ຖືນີ້ແມ່ນຕະຫຼາດໃຫຍ່ອັນດັບທີ 3 ຂອງ Lotte ຖັດຈາກ ສ.ເກົາຫຼີ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ Lotte ສືບຕໍ່ລົງທຶນເຂົ້າຫຼາຍໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ນຳເອົາຜົນປະໂຫຍດມາໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍ.

ສ່ວນທ່ານ Shin Dong-bin ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ Lotte ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ກຸ່ມບໍລິສັດ ຄາດວ່າຈະລົງທຶນໃສ່ບາງໂຄງການຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ. Lotte ກໍ່ຊຸກຍູ້ການສ້າງລະບົບນິເວດ Startup ໜູນຊ່ວຍຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນ ຫວຽດນາມ, ລົງທຶນໃສ່ວິສາຫະກິດ Startup ຢູ່ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສປຊ ປະກາດຈຸດສຸມຂອງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 77 ຈະມາເຖິງ

ສປຊ ປະກາດຈຸດສຸມຂອງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 77 ຈະມາເຖິງ

ທີ່ສັບປະດາຂັ້ນສູງຂອງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 77, ຈຸດພົ້ນເດັ່ນສຳຄັນຂອງເຫດການ, ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 20 ກັນຍາ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະມຸກລັດ ແລະ ການນຳຈາກບັນດາປະເທດໃນໂລກນັບຮ້ອຍທ່ານ.
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