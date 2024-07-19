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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ​ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 5 ສະ​ພາ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ ແລະ ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ກໍລະກົດ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທີ່ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ປະທານສະພາປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ເປັນປະທານວາລະກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 5 ສະພາປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບອາຍຸການ 2021 – 2026.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ເຂົ້າຮ່ວມວາລະປະຊຸມ ມີທ່ານຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ, ຮອງປະທານສະພາປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ;  ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ… ທີ່ວາລະປະຊຸມ, ສະພາໄດ້ປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນບັນດາຂົງເຂດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການຕ່າງປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາ; ສະພາບການໝາກຜົນຂອງການຜັນຂະຫຍາຍມະຕິວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມປະຊາຊົນໄລຍະ 2021 – 2030 ແລະ ຊຸມປີຕໍ່ໄປ ແລະ ມະຕິວ່າດ້ວຍການຍູ້ແຮງການກໍ່ສ້າງກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ເຂັ້ມແຂງ, ເປັນກຳລັງຫຼວງ, ກະທັດລັດ, ຫັນເປັນທັນສະໄໝ, ຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ, ໜ້າທີ່ໃນສະພາບການໃໝ່ຢ່າງແທ້ຈິງ.

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ສະເໜີວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຕ້ອງສືບຕໍ່ຕິດແທດ, ຕິດຕາມ, ເປັນເຈົ້າການກຳແໜ້ນ, ຄົ້ນຄ້ວາ, ໄຈ້ແຍກ, ຕີລາຄາ, ຄາດຄະເນສະພາບການໂລກ, ພາກພື້ນ, ພາຍໃນປະເທດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາບັນຫາພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ, ມີລັກສະນະຍຸດທະສາດກໍ່ຜົນກະທົບຕໍ່ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂອງ ຫວຽດນາມ, ເພື່ອເປັນເສນາທິການກັບພັກ, ລັດ ກ່ຽວກັບບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງທັນການ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕົກຢູ່ໃນທ່າຮັບ, ບັງເອີນໃນທຸກກໍລະນີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແລກ​ປ່ຽນ​ລ່ວ​ງ​ໜ້າ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ຍື່ນ​ສະ​ເໜີ​ເອ​ກະ​ສາ​ນ​ເຂດຂັ້ນ​ໄຫຼ່​ທະ​ວີບ​ເປີດກວ້າງ

ຫວຽດ​ນາມ ແລກ​ປ່ຽນ​ລ່ວ​ງ​ໜ້າ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ຍື່ນ​ສະ​ເໜີ​ເອ​ກະ​ສາ​ນ​ເຂດຂັ້ນ​ໄຫຼ່​ທະ​ວີບ​ເປີດກວ້າງ

ການແລກປ່ຽນຕ່າງໆໄດ້ດຳເນີນໃນບັນຍາກາດຈິງໃຈ, ມິດຕະພາບ ແລະ ກົງໄປກົງມາ. ບັນດາປະເທດ ຕ່າງກໍຮັບຮູ້ ແລະ ເຄົາລົບສິດຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ກັບບັນຫານີ້ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກຳນົດໃນມາດຕາ 46 ຂອງສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982.”
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