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ຂ່າວສານ

ປະ​ຕິ​ບັດ​ສຳ​ເລັດ​ແລວນິ​ຕິ​ກຳ​ໃຫ້​ແກ່ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ພິມ​ຈຳ​ໜ່າຍ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ທ່ານ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຖື​ວ່າ ການ​ປັບ​ປຸງ​ກົດ​ໝາຍ​ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ຢ່າງ​ແຮງ​ຈ​າກ​ຈິນ​ຕະ​ນາ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໄປ​ສູ່​ການ​ສ້າງ​ສັນ​ພັດ​ທະ​ນາ.
  ທ່ານ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ (ພາບ: VNA)  

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 15 ກໍ​ລະ​ກົດ, ໂດຍສືບ​ຕໍ່​ລາຍ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ວາ​ລະ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 4, ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ໄດ້ປະ​ກອບ​ຄຳ​ເຫັນ​ໃສ່​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ, ເພີ່ມ​ເຕີມ​ບາງ​ມາດ​ຕາ​ຂອງ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ພິມ​ຈຳ​ໜ່າຍ; ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ, ເພີ່ມ​ເຕີມ​ບາງ​ມາດ​ຕາ​ຂອງ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ ຫວຽດ​ນາມ ທີ່​ໄປ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຕາມ​ສັນ​ຍາ ແລະ ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ, ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ຮ່າງ​ລັດ​ຖະ​ບັນ​ຍັດ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ, ເພີ່ມ​ເຕີມ​ບາງ​ມາດ​ຕາ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບັນ​ຍັດ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ຄ່າທຳນຽມການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ.

ທ່ານ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຖື​ວ່າ ການ​ປັບ​ປຸງ​ກົດ​ໝາຍ​ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ຢ່າງ​ແຮງ​ຈ​າກ​ຈິນ​ຕະ​ນາ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໄປ​ສູ່​ການ​ສ້າງ​ສັນ​ພັດ​ທະ​ນາ. ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດໄດ້​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ​ໂດຍ​ພື້ນ​ຖານ​ຕໍ່​ກັບ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ຂອງ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ກົດ​ໝາຍ, ພ້ອມ​ທັງ​ສະ​ເໜີໃຫ້​ສືບ​ຕໍ່ສ້າງ​ສຳ​ເລັດ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຮູບ​ແບບ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ພິມ​ຈຳ​ໜ່າຍ - ສື່ມວນ​ຊົນ​; ເພີ່ມ​ເຕີມ​ບັນ​ດາ​ກົນ​ໄກ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ພິມ​ຈຳ​ໜ່າຍ​ດີ​ຈີ​ຕອນ, ໝູນ​ໃຊ້​ປັນ​ຍາ​ປະ​ດິດ, ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ປົກ​ປ້ອ​ງ​ສິດທິ​ຂອງ​ຜູ້​ຂຽນ ແລະ ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ດາ​ການ​ກະ​ທ​ຳ​ລະ​ເມີດ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ: ຫັນ​ທ່າ​ໄດ້​ປຽບ​ຂອງ​ດ່ານ​ຊາຍ​ແດນ​ກາຍ​ເປັນ​ກຳ​ລັງ​ໜູ​ນ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຂອງ​ແຂວງ ລ້າງ​ເຊີນ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ: ຫັນ​ທ່າ​ໄດ້​ປຽບ​ຂອງ​ດ່ານ​ຊາຍ​ແດນ​ກາຍ​ເປັນ​ກຳ​ລັງ​ໜູ​ນ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຂອງ​ແຂວງ ລ້າງ​ເຊີນ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ແຂວງ ລ້າງ​ເຊີນ ກຳ​ນົດ​ຮູບ​ແບບ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ກັບ​ທ່າ​ໄດ້​ປຽບ​ພິເສດສະເພາະ​ຂອງ​ແຂວງ​ເຂດຊາຍ​ແດນຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ.
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