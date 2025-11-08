ຂ່າວສານ ປະຕິບັດການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຂຸ້ນຄົ້ນ IUU ຢ່າງຂ້ຽວຂາດ 08/11/2025 ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕຳຫຼວດທະເລເຂດ 4 ສືບຕໍ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິຜົນໃນວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ຊາວປະມົງ, ການລາດຕະເວນ, ກວດກາ, ຄວບຄຸມ, ຕິດຕາມກຳປັ່ນຫາປາເຄື່ອນໄຫວຢູ່ທະເລຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ… ຄະນະປະຕິບັດງານ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລົງກວດກາການປະຕິບັດວຽກງານ ການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຂຸ້ນຄົ້ນ IUU (ພາບ: TTXVN)ວັນທີ 7 ພະຈິກ, ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໂດຍທ່ານພົນຈັດຕະວາ ຮ່ວາງຮຶ້ວຈຽນ, ຮອງຜູ້ບັນຊາການ, ຫົວໜ້າເສນາທິການທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ, ກຳມະການຄະນະຊີ້ນຳກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກ່ຽວກັບ IUU ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ໄດ້ລົງກວດກາການປະຕິບັດ ໜ້າທີ່ປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນທະເລແບບຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍການ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU) ຂອງກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດທະເລເຂດ 4 ຢູ່ເຂດພິເສດ ຝູກວັກ, ແຂວງອານຢາງ. ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕຳຫຼວດທະເລເຂດ 4 ສືບຕໍ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິຜົນໃນວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ຊາວປະມົງ, ການລາດຕະເວນ, ກວດກາ, ຄວບຄຸມ, ຕິດຕາມກຳປັ່ນຫາປາເຄື່ອນໄຫວຢູ່ທະເລຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຢຶດໝັ້ນແກ້ໄຂບັນດາການກະທຳລະເມີດກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ… ປະກອບສ່ວນມຸ່ງໄປເຖິງການແກ້ບັດເຫຼືອງ ຂອງ ຄະນະກຳມະການເອີລົບ (EC) ແລະ ພັດທະນາອາຊີບຫາປາແບບຍືນຍົງ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)