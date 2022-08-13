ຂ່າວສານ
ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ລາວ ຈັດບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ
ວັນທີ 12 ສິງຫາ (ເຊິ່ງກົງກັບວັນທີ 15 ເດືອນ 7 ໄລ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ), ຢູ່ວັດ ເຟິດຕິກ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ດໍາເນີນບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ ພສ.2566 ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພະສົງ, ສຳມະເນນ, ພຸດທະສາສະນິກກະຊົນ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ.
ບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ ພສ.2566 ຈັດຢູ່ວັດ ເຟິດຕິກ (ພາບ: VOV)
ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳປີ ໂດຍວັດ ເຟິດຕິກ, ວຽງຈັນ ຈັດຂຶ້ນ ເພື່ອແນໃສ່ອະນຸລັກຮັກສາວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອໃນຊີວິດວັດທະນະທຳຂອງປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ ລາວ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ນີ້ກໍແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ພຸດທະສາສະນິກກະຊົນ ສະແດງນ້ຳໃຈກະຕັນຍູຕໍ່ພໍ່ແມ່ - ຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດ. ບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ ຢູ່ວັດ ເຟິດຕິກ, ວຽງຈັນ ຖືກຈັດຂຶ້ນດ້ວຍພິທີກຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງທັງ ພຸດທະສາສະໜາຂອງ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ, ເຊິ່ງເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນສາຍພົວພັນທີ່ພິເສດ ແລະ ຄວາມຜູກພັນອັນໜຽວແໜ້ນຂອງພະສົງ, ສຳມະເນນ, ພຸດທະສາສະນິກກະຊົນ 2 ປະເທດ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ.
ໂດຍໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງສຳເລັດແຕ່ທ້າຍປີ 2010 ດ້ວຍເນື້ອທີ່ກວ່າ 2.000 m2, ວັດ ເຟິດຕິກ ວຽງຈັນ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນບ່ອນເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳຈິດວິນຍານຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຢູ່ດິນແດນລ້ານຊ້າງເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນບ່ອນເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ພ້ອມກັນອວ່າຍໜ້າເມືອຫາບ້ານເກີດເມືອງນອນ. ນີ້ກໍແມ່ນບ່ອນອະນຸລັກຮັກສາສີສັນ ແລະ ໂຄສະນາວັດທະນະທຳຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ລາວ ອີກດ້ວຍ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)