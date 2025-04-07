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ຂ່າວສານ

ປະ​ຊາ​ຄົມ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ​ຢູ່​ລາວ ເຂົ້າ​ວາງ​ພວງ​ມາ​ລາ​ໄວ້​ອາ​ໄລ​ຜູ້ນຳ​ລາວ ຄຳ​ໄຕ ສີ​ພັນ​ດອນ

ຄະນະໄດ້ສົ່ງຄຳແບ່ງປັນຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຢ່າງສຸດຊື້ງມາຍັງພັກ, ລັດ, ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນ ລາວ ບັນດາເຜົ່າ ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວຜູ້ນຳ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ.
ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ລາວ ເຂົ້າວາງພວງມາລາໄວ້ອາໄລຜູ້ນຳລາວ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 05 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ລາວ, ຄະນະຜູ້ແທນສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ, ບັນດາອົງການອ້ອມຂ້າງສະຖານທູດ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ ລາວ ໂດຍທ່ານ ຫງວຽນມິງເຕິມ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າວາງພວງມາລາໄວ້ອາໄລທ່ານອະດີດປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ອະດີດປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ. ຄະນະໄດ້ສົ່ງຄຳແບ່ງປັນຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຢ່າງສຸດຊື້ງມາຍັງພັກ, ລັດ, ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນ ລາວ ບັນດາເຜົ່າ ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວຜູ້ນຳ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ.

ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ຄະນະຜູ້ແທນຫ້ອງການທູດທະຫານ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ກໍໄດ້ມາວາງພວງມາລາໄວ້ອາໄລຜູ້ນຳ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ແລະ ຂຽນປຶ້ມໄວ້ອາໄລ, ສະແດງນ້ຳໃຈມິດຕະພາບລະຫວ່າງກອງທັບສອງປະເທດ ແລະ ສາຍພົວພັນອັນຜູກພັນຂອງການຮ່ວມສຳພັນສູ້ຮົບຫວຽດນາມ - ລາວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ IPU – 150 ຢູ່ ອູ​ເບ​ກິດ​ສະ​ຖານ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ IPU – 150 ຢູ່ ອູ​ເບ​ກິດ​ສະ​ຖານ

ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 150 ຂອງສະຫະພັນລັດຖະສະພາສາກົນ (IPU – 150) ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການກະທຳຂອງລັດຖະສະພາເພື່ອການພັດທະນາແລະຄວາມຍຸຕິທຳສັງຄົມ” ຖືກໄຂຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ໐5 ເມສາຢູ່ Tashkent, ສາທາລະນະລັດອູເບກິດສະຖານ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມເຈິ່ນແທັງເໝິນໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມເຂົ້າຮ່ວມເຫດການດັ່ງກ່າວ.
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