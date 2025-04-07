ຂ່າວສານ
ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ລາວ ເຂົ້າວາງພວງມາລາໄວ້ອາໄລຜູ້ນຳລາວ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ
ວັນທີ 05 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ລາວ, ຄະນະຜູ້ແທນສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ, ບັນດາອົງການອ້ອມຂ້າງສະຖານທູດ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ ລາວ ໂດຍທ່ານ ຫງວຽນມິງເຕິມ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າວາງພວງມາລາໄວ້ອາໄລທ່ານອະດີດປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ອະດີດປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ. ຄະນະໄດ້ສົ່ງຄຳແບ່ງປັນຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຢ່າງສຸດຊື້ງມາຍັງພັກ, ລັດ, ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນ ລາວ ບັນດາເຜົ່າ ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວຜູ້ນຳ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ.
ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ຄະນະຜູ້ແທນຫ້ອງການທູດທະຫານ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ກໍໄດ້ມາວາງພວງມາລາໄວ້ອາໄລຜູ້ນຳ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ແລະ ຂຽນປຶ້ມໄວ້ອາໄລ, ສະແດງນ້ຳໃຈມິດຕະພາບລະຫວ່າງກອງທັບສອງປະເທດ ແລະ ສາຍພົວພັນອັນຜູກພັນຂອງການຮ່ວມສຳພັນສູ້ຮົບຫວຽດນາມ - ລາວ.