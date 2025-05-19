ຂ່າວສານ ປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ລາວ ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາປະທານໂຮ່ຈີມິນ 19/05/2025 ໃນບັນຍາກາດເຄິ່ງຂຶມ, ບັນດາຄະນະຜູ້ແທນໄດ້ຖະຫວາຍດອກໄມ້, ທູບທຽນອາໄລຫາ ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ແລະ ຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ປະທານໂຮ່ຈີມິນ. ພິທີຖະຫວາຍທູບທຽນເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 135 ປີແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດປະທານໂຈ່ຈີມິນຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ພຶດສະພາ, ຢູ່ເຂດອະນຸສາວະລີປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ບ້ານຊຽງວາງ, ເມືອງ ໜອງບົກ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ລາວ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳລາວໄດ້ຈັດພິທີຖະຫວາຍທູບທຽນເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 135 ປີແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດປະທານໂຈ່ຈີມິນ (19/5/1890-19/5/2025)ຢ່າງສົມກຽດ. ເຂົ້າຮ່ວມມີຜູ້ຕາງໜ້າອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ບັນດາອົງການຕາງໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ປະຈຳລາວ ພ້ອມກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວຫວຽດນາມພວມດຳລົງຊີວິດ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ລາວ. ໃນບັນຍາກາດເຄິ່ງຂຶມ, ບັນດາຄະນະຜູ້ແທນໄດ້ຖະຫວາຍດອກໄມ້, ທູບທຽນອາໄລຫາ ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ແລະ ຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ປະທານໂຮ່ຈີມິນ. ທີ່ພິທີ, ທ່ານ ສົມສະອາດ ອຸ່ນສີດາ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ ຄຳມ່ວນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ແລະ ຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຕໍ່ບັນດາຄຸນງາມຄວາມດີອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ສອງປະເທດ ລາວ - ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ, ລະຫວ່າງແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ບັນດາແຂວງຂອງ ຫວຽດນາມ ເວົ້າສະເພາະ ໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)